Messi: "La Copa del Rey fue un punto de inflexión"

El capitán del FC Barcelona, Leo Messi, ha asegurado que la consecución del trofeo de la Copa del Rey fue "un punto de inflexión" para el vestuario y un título "especial y muy importante", además de desvelar las "muchísimas ganas" que tiene de poder disputar la Copa América este verano.

"Siempre que compito, compito para ganar e intentar conseguir todos los objetivos y t√≠tulos. La verdad es que la √ļltima Copa del Rey fue especial por el momento en que est√°bamos tambi√©n, el club viene de un par de a√Īos donde no lo est√°bamos pasando bien. Es un vestuario muy joven, con mucha gente nueva, y esta Copa del Rey para el vestuario fue un punto de inflexi√≥n, y muy importante", declar√≥ en una entrevista en el diario deportivo argentino 'Ol√©'.

Adem√°s, confes√≥ la ilusi√≥n que tiene por jugar la Copa Am√©rica de este verano. "Est√° todo el grupo con muchas ganas, ilusionado de poder jugar esta Copa. Hace mucho que no nos juntamos tambi√©n, la √ļltima vez no pudimos ir por el tema del virus y eso hace que tengamos m√°s ganas de juntarnos. Es una Copa especial, diferente, por el tema de que no va a haber gente seguramente. En lo personal, tengo much√≠simas ganas de estar otra vez", subray√≥.

En la extensa entrevista, el delantero azulgrana record√≥ c√≥mo se decant√≥ por jugar con la selecci√≥n argentina en lugar de por Espa√Īa. "En la selecci√≥n espa√Īola Sub-17 estaba Cesc, que jugaba conmigo en el Barcelona. Sali√≥ el tema de por qu√© no estaba yo, y a ra√≠z de eso surge todo. El Laucha siempre fue conocido y despu√©s me ayud√≥ much√≠simo a integrarme cuando llegu√© a la Sub-20. Ese grupo ya ven√≠a trabajando desde hace tiempo y yo llegaba nuevo. Tener su apoyo en ese momento fue importante", desvel√≥.

Sobre su carrera, Messi confesó que le hubiese encantado pedir intercambiar la camiseta con algunos grandes futbolistas. "Me arrepiento de no haber pedido camisetas antes a jugadores a los que me he enfrentado cuando era chico, como la de Ronaldo, la de Roberto Carlos... Hoy me hubiese gustado tener esa camiseta", expresó.

En otro orden de cosas, record√≥ su infancia en Argentina. "Fue espectacular. Era otra √©poca tambi√©n, viv√≠amos de otra manera. El chico en Argentina viv√≠a de otra forma tambi√©n, distinta de lo que pasa hoy. Y la verdad que lo disfrut√© mucho", manifest√≥, recordando su tratamiento. "Nunca pens√© en que lo tenga que hacer Thiago o alguno de mis hijos. Vi√©ndolo como padre, cuesta... Son cosas que ten√≠a que hacer y nunca tuve ning√ļn problema. Me ocupaba solo -de aplicarse las inyecciones- y era responsable", rememor√≥.

Tambi√©n habl√≥ de su relaci√≥n con su familia. "Hay muchos padres tienen que salir a trabajar y trabajan todo el d√≠a y no llegan hasta la noche, como le pasaba al m√≠o; yo lo ve√≠a llegar a las nueve de la noche, muerto. Tengo la suerte de estar pr√°cticamente todo el d√≠a con ellos, poder llevarlos al colegio, ir a buscarlos, llevarlos a f√ļtbol, a otras actividades, y me encanta", reconoci√≥.

"A Thiago no le gusta que lo reconozcan; su carácter es muy tímido y lo pasa mal. Y Mateo todo lo contrario, le chupa un huevo que lo reconozcan, o que digan esto o aquello, le da lo mismo", dijo entre risas sobre sus hijos.

