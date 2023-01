México nombra nuevo equipo tras la negativa de destacados jugadores de disputar la copa davis

Ciudad de méxico, 31 ene (reuters) - la federación mexicana de tenis (fmt) aseguró el martes que la eliminatoria de copa davis de la próxima semana contra taiwán sigue en pie a pesar de que destacados tenistas del país se niegan a jugar por diferencias con el organismo.

Los principales tenistas mexicanos emitieron el lunes un comunicado en el que señalaban su descontento con la FMT, debido a problemas como la falta de comunicación y nula planeación.

Encabezados por Santiago González, Alejandro Hernández y Miguel Ángel Reyes-Varela, los jugadores dijeron que no participarían en la eliminatoria del Grupo I que se disputará el 4 y 5 de febrero en Metepec, Estado de México.

La FMT, que nombró a su equipo el martes para enfrentar a Taiwán, dijo que cinco jugadores que firmaron la declaración -Alejandro Hernández, Miguel Ángel Reyes-Varela, Lucas Gómez, Gerardo López y Manuel Sánchez- no eran elegibles para participar de todos modos debido a su clasificación.

"Dichos jugadores no han estado participando consistentemente en un circuito ATP, por lo que no tienen un ranking vigente y su participación no era viable", dijo la FMT.

Reyes-Varela y López estuvieron en el equipo de México que jugó contra Bosnia en septiembre.

El equipo mexicano que jugará contra Taiwán incluye a Alan Rubio, de 23 años, 866 en el ranking de la ATP y César Ramírez, de 33 años, número 1220 del ranking.

Los otros jugadores del equipo son Isaac Arévalo, Mario Alberto Durón, Luciano Alcocer y Armando Sotelo. (Reporte de Angelica Medina)

Reuters