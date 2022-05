México reprocha al gobernador de Texas su "extorsión" a los estados fronterizos

El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha calificado de "extorsión" la postura del gobernador de Texas, Greg Abbott, que ha levantado los controles extraordinarios de mercancías en la frontera a cambio de concesiones de los gobernadores de los estados mexicanos fronterizos.

Los controles implantados por las autoridades texanas provocaban colas de entre 24 y 30 horas en la frontera, lo que forzó a los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua a negociar, cada uno por su cuenta, acuerdos y concesiones.

"Déjame ponerlo entre comillas. Es el esquema de extorsión. Más bien es una extorsión. Cierro la frontera y tienes que firmar lo que yo diga. Ese no es un acuerdo. Un acuerdo es que tú y yo estemos de acuerdo en algo y el problema de la migración no es de México. Son las decisiones que Estados Unidos debe tomar", ha apuntado Ebrard desde Nuevo León, según recoge el diario 'Milenio'.

Así, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se ha comprometido a mantener retenes antes de llegar a Puente Colombia y patrullajes en 14 kilómetros de frontera. Tras la firma del memorándum de entendimiento, los cruces por Nuevo León se agilizaron.

Ebrard ha apuntado que no cuestiona a los mandatarios estatales mexicanos por acceder a las demandas del republicano pues, indicó, "no tenían otra alternativa". "No juzgo. Yo creo que los gobernadores hacen lo que pueden. No tenían otra alternativa, pero nosotros no vamos a estar dispuestos a que un gobernador extorsione a México. Eso nunca lo voy a permitir", ha remachado, y ha atribuido su postura a que se encuentra ya en campaña para la reelección.