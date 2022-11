Ministro de Agricultura de Francia defiende la corrida como una "tradición cultural"

La corrida "forma parte de las tradiciones culturales francesas", dijo este martes el ministro de Agricultura francés, Marc Fesneau, que consideró "inoportuna" la iniciativa legislativa de un diputado para abolirla.

"Forma parte de las tradiciones culturales francesas. La cuestión no es si somos aficionados o no, si nos gusta o no la corrida. Forma parte de las tradiciones", aseguró Fesneau en la cadena Public Sénat.

La Asamblea Nacional (cámara baja) debe debatir este mes la propuesta de ley del diputado animalista Aymeric Caron para abolir la corrida, en las regiones aún autorizadas en Francia a celebrarlas.

La comisión parlamentaria de leyes debe examinar su propuesta el 16 de noviembre, antes de una votación por el pleno prevista el 24 de noviembre. Aunque parece difícil que prospere, relanzó el debate en Francia.

El ministro alertó de las consecuencias para un "sector ganadero". "Es un cita muy popular para mucha gente, impregnada de culturas locales", aseguró el responsable amante de la caza, que calificó el texto de "inoportuno".

Francia, donde las corridas sólo están autorizadas en el tercio sur, no escapa al debate latente en el resto de países con corridas: España, Portugal, Perú, México, Colombia, Ecuador, y Venezuela.

Caron busca modificar el artículo 521-1 del Código Penal, que castiga el maltrato animal con hasta 5 años de prisión y unos 75.000 dólares de multa, pero que permite las corridas cuando "una tradición local ininterrumpida" puede invocarse.

Adc-tjc/mb

AFP