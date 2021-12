Mirambell gana en Lake Placid y se acerca a sus cuartos Juegos

El piloto español de skeleton Ander Mirambell se acerca a la clasificación para sus cuartos Juegos Olímpicos este febrero en Beijing (China), tras imponerse en la primera de las pruebas en la triple cita de la Copa América que se está disputando en la estación neoyorquina de Lake Placid (Estados Unidos).

Esta victoria le metería provisionalmente entre los siete mejores países que están luchando por una plaza olímpica y, además, también le supone acercarse a la victoria final en la clasificación general de la Copa América, competición que ha ganado en dos ocasiones.

La victoria final de Mirambell, aquejado todavía de su lesión en el cuádriceps, se ha cuajado especialmente en la segunda bajada, donde estaba luchando con el australiano Dennis Timmings, que había sido el más rápido en la primera ronda por tan solo 17 centésimas respecto al español.

Mirambell ha arriesgado más con los reglajes para el hielo blando en la segunda manga, donde ha asegurado que ha salido "a morir, puliendo más las líneas de pilotaje y arriesgando más", lo que le ha servido para sumar cuatro centésimas menos que el oceánico en la suma entre ambas bajadas y alzarse con su primera victoria de la temporada.

"Estoy muy contento porque hemos conseguido salvar un 'match ball' en la primera de las tres finales que teníamos para estar en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, y además porque nos acerca a la posibilidad de ganar la Copa América de nuevo esta temporada", comentó en declaraciones a su servicio de prensa.

"Si me dicen que este año vuelvo a ganar una Copa América y volvería a estar en lo alto del podio escuchando el himno no me lo hubiese creído", añadió el barcelonés, que este martes afronta una nueva prueba para intentar sumar otro podio que le siga acercando a sus cuartos Juegos.