“Blancanieves del Sur”: quién es Julieta García, la representante de la Argentina en Miss Universo 2021

La primera vez que Julieta García salió del país no fue a hacer turismo ni a tomarse unos días de descanso. Por el contrario, voló directo a Venezuela para prepararse para el reto más importante de su vida hasta ahora: representar a la Argentina en el Miss Universo 2021, el certamente que se llevará a cabo este domingo en Eilat, Israel. Conocida como “la Blancanieves del Sur”, más allá de su belleza, porta el estandarte de la importancia de la salud mental.

Se describe a sí misma como una mujer con gran capacidad de adaptación. Por otra parte, algunos de sus profesores definieron a la estudiante de psicología de 22 años como “profunda, analítica y sobre todo constante”.

García se entrenó durante dos meses en Caracas junto a los mejores -en lo que a concursos de belleza se refiere- y al terminar los especialistas advirtieron que hubo una simbiosis cuando señalaron que fueron ellos los que terminaron aprendiendo de ella.

Se hizo conocida antes de tocar suelo en Israel y los missólogos -expertos en el mundo de los concursos de belleza- la apodaron la “Blancanieves del Sur” por su parecido con la princesa de los cuentos de hadas y por venir -literalmente- del fin del mundo.

La difícil misión de “La Blancanieves del sur”

La misión de Julieta de lograr la corona no es menor, ya que hasta el momento la única argentina en llevarse el título de Miss Universo fue Norma Nolan en Miami en 1962. Con el cambio que los concursos de belleza vienen experimentando desde hace poco más de media década, y donde ahora se trata de la “belleza integral”, ella tendrá la oportunidad de transmitir que la salud mental y emocional deben ser el punto de partida de cualquier ser humano.

García nació y creció en Bahía Blanca. Menor de los cuatro hijos de Mónica Graciela, quien pese a que no viajó a Israel siempre está a su lado: es su más grande admiradora. Desde muy joven, Julieta exploró su lado artístico y practicó ballet durante 12 años, mientras que a la par, en la escuela ya notaban su inclinación hacia el humanismo.

En su colegio, la Escuela Secundaria N°13 (ex Colegio Nacional), Laura Montenegro, quien fue su preceptora, hizo una comparación entre la mujer que García es hoy y la adolescente que ella conoció. “No era muy extrovertida, pero siempre estaba atenta a los demás”, expresó la maestra en diálogo con LA NACION, y agregó que la perseverancia era uno de los rasgos que caracterizaba a la actual Miss Argentina. “Si a ella le iba mal cuando rendía alguna prueba, no se frustraba, no se detenía. Siempre se esforzaba por hacerlo mejor”, relató.

Julieta terminó el colegio en 2016 y mientras estudiaba psicología en la facultad tuvo varios trabajos, entre ellos, fue moza en un balneario y también promotora de varias marcas de estética en un shopping de Bahía Blanca. Fue allí donde Daiana Limanovsky, dueña de una reconocida escuela de modelaje de la ciudad -y exmodelo que representó al país en varios certámenes internacionales-, la descubrió repartiendo folletos y vio en ella un diamante que había que tallar.

Julieta ya había hecho algunos cursos de modelaje, pero se formó a profundidad de la mano de Limanovsky, y paralelamente se dedicó a acompañar a personas con problemas de adicciones y a crear conciencia sobre este tipo de enfermedades.

Luego, en 2019, Daiana encontró la posibilidad de que participara el Miss Argentina de ese año y pese a que la corona nacional se la llevó Mariana Varela, García no se quedó atrás y terminó como primera finalista. El desempeño de la joven en aquel momento captó la atención de Osmel Sousa, quien dirigía el certamen y en aquel momento se abrió una nueva puerta en el camino de Julieta.

Preparación en Venezuela, en el norte del sur

Este año, Julieta fue nombrada como la representante de la Argentina para el concurso mundial que ya lleva 70 certámenes. Sin embargo, el camino recién empezaba. En octubre armó sus valijas para prepararse junto a Sousa en su base de operaciones: Caracas. Conocido por ser uno de los expertos en misses más importantes del mundo, “el zar de la belleza” trabajó de la mano junto a reconocidos profesionales de la misma área, entre ellos, Daniel Campos, experto en pasarela, y Alejandro Palma, quien diseñó y confeccionó el traje típico que lució el viernes pasado ante el jurado, con el que hizo un llamado de conciencia acerca del calentamiento global.

Al trabajar con Campos para pulir sus pasos, el profesor recordó que tuvo que reinventarse con algunas sesiones de prácticas. “Ella no es la típica alumna que guiás y se queda solo con lo que debe hacer. Por el contrario, siempre buscó un por qué de todo”, expresó en diálogo con LA NACION y agregó que Julieta era muy crítica de sí misma mientras ensayaba.

Para el profesor, el aprendizaje con la modelo fue mutuo y recordó una conversación que tuvo con ella fuera de clases, donde ella se dedicó a escucharlo a él. “Te tenés que adaptar a todas las situaciones de la vida”, expresó el especialista y destacó -al igual que su preceptora del colegio- que Julieta “emana por los poros constancia y ganas de superarse”. Por último, Campos añadió con cariño que luego de terminar su labor con la joven, ahora él mismo dice “¿viste?” al final de sus oraciones, un latiguillo de estos lados.

“Una flor de agua congelada, inmortal en el tiempo”

Si bien la recta final en la preparación de Julieta ocurrió fuera de la Argentina, llevó consigo al país no solo con su tonada, sino que a través del traje típico que lució la joven destacó una de las maravillas naturales de la Nación y al mismo tiempo envió un mensaje acerca del riesgo de desaparecer que vive actualmente. Así, de la mano de Alejandro Palma, la modelo y él se encargaron de representar el deshielo del glaciar Perito Moreno debido al calentamiento global. Para ello, el diseñador recicló el plástico de unas persianas que tenía en su taller y las recicló. A diferencia de los trajes de otras concursantes, en este caso se usó un solo material con la intención de enviar un mensaje contundente.

En diálogo con LA NACION, Palma contó que la construcción del traje fue un “trabajo en vivo”, ya que la idea se ajustó progresivamente con cada prueba de vestido que hicieron con García.

Asimismo, el diseñador destacó el interés de la concursante por enviar un mensaje con contenido a la par que señaló el buen ánimo y la capacidad de la joven para adaptarse a cada cambio que se hizo hasta obtener el resultado final.

Julieta lleva en su bagaje autocrítica, el deseo de superación que mostró desde su niñez, y un férreo estandarte acerca de la importancia de la salud mental. Con estas herramientas, se medirá junto a otras 79 concursantes ante un jurado conformado exclusivamente por mujeres y tratará de traerse la corona que desde hace casi sesenta años está lejos del Río de la Plata.

Entre las novedades del certamen, ente año participará por primera vez una candidata de Baréin y Marruecos se reincorporó al evento tras su ausencia desde 1978. Que la decisión final sea tomada solo por mujeres, lleva consigo un mensaje de cambio institucional de un concurso que durante años fue gerenciado y dirigido en su mayoría por hombres.