Mirotic: "Somos conscientes de los errores, pero una cosa es hablarlo y otra demostrarlo"

El jugador del Bar莽a Nikola Mirotic fue autocr铆tico con el papel del conjunto azulgrana en el 'Playoff' final de la Liga Endesa que lidera el Real Madrid (2-1), por lo que son "conscientes" de los errores que no deben cometer este domingo para forzar el quinto partido, pero "una cosa es hablarlo y otra demostrarlo".

"Los jugadores somos conscientes de los errores. Una cosa es hablarlo y otra demostrarlo, esperamos hacerlo ma帽ana. Tenemos que jugar mejor para volver a casa y tener alguna opci贸n m谩s. Pero conf铆o hasta el 煤ltimo momento por todo lo que hemos hecho durante la temporada", dijo en la previa del cuarto cap铆tulo.

El hispano-montenegrino reconoci贸 que sus oponentes merecieron las victorias cosechadas en el primer y tercer duelo de la serie. "Est谩n jugando un buen baloncesto y tiene mucho m茅rito como est谩n llegando a este punto de la temporada. Pero tenemos que pensar en nosotros y dar el m谩ximo", opin贸 Mirotic, quien considera necesario ser "m谩s f铆sicos" y mejorar en el rebote, una faceta que lideran los madridistas.

Sobre el partido del viernes celebrado en el WiZink Center, que gan贸 el Real Madrid (81-66), el ala-p铆vot admiti贸 que no estuvieron c贸modos. "El equipo no mostr贸 frescura, sobre todo en la segunda parte. No queda m谩s tiempo para guardar energ铆a. Lo podemos hacer, lo hemos demostrado muchas veces. En los momentos m谩s complicados hemos reaccionado. Ahora la presi贸n la tienen ellos, que juegan en casa", apunt贸.

Sin embargo, los azulgranas est谩n contra las cuerdas, por lo que deber谩n ganar en el fort铆n madridista para forzar el quinto partido. "Tenemos que competir a muerte, es el 煤nico camino. Tenemos que dejar atr谩s los bajones porque nos castigan muchos", concluy贸.