Ley Bases: Adorni respondió al kirchnerismo por el pedido de nulidad y acusó “errores de tipeo”

El Gobierno le contestó al kirchnerismo este martes ante la denuncia por irregularidades en los textos de la Ley Bases comunicados al Senado y el pedido de nulidad, y aseguró que “son errores de tipeo”. Lo dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

“Entiendo que hubo algún error de tipeo que significó alguna diferencia en algunas palabras. Lo están subsanando y eso va a ser un tema menor administrativo”, sostuvo el portavoz de Javier Milei. “Va a quedar subsanado el día de hoy. Fue una pavada, no hacía al fondo de la cuestión. Lo están solucionando para que no haya diferencias entre la ley que sale de Diputados y la que ingresa al Senado”, agregó.

Esta respuesta se da en el marco de una denuncia de Unión por la Patria (UP) horas antes de que comience el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en el plenario de comisiones del Senado. El jefe de bloque, Germán Martínez, resaltó irregularidades entre el texto que salió con media sanción en Diputados y el que entró a comisión de la Cámara alta. Fue así que la bancada kirchnerista pidió declarar nula la comunicación enviada por la Cámara de origen y objetó el desempeño del titular del cuerpo, Martín Menem.

“Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad”, dictaminó el legislador santafesino. Tras ello, anunció que ya solicitaron al presidente de la Cámara “que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado”. En el mensaje enviado, además, impugnó el desempeño de Menem al frente del cuerpo y señaló que estas irregularidades suponen “un incumplimiento manifiesto de sus deberes como funcionario público”.

Luego, en declaraciones radiales, marcó: “Con la sensibilidad que tiene la ley ómnibus esto no es una renumeración de artículos, estamos hablando de que en el artículo 151 que tiene que ver con el GNL y el artículo 170 que tiene que ver con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) hay cambios de textos y no puede haber cambios de textos. La comunicación al Senado de la Nación es una comunicación nula porque no respeta lo que votaron los diputados”.

La conferencia de prensa de Adorni

En otro tramo de su discurso, Adorni indicó que comienza el tratamiento parlamentario de la Ley Bases en el Senado, a pesar de “algunas amenazas de escraches a los legisladores por parte de sindicalistas aeronáuticos con la excusa de que los senadores estarían traicionando mandatos populares”. Esto es en referencia a las asambleas de aeronáuticos que tuvieron lugar el lunes, y donde, Edgardo Llano amenazó con escrachar a los senadores que voten a favor de la Ley Bases cuando vuelen en Aerolíneas Argentinas.

“Rechazamos cualquier tipo de incitación a la violencia y el Gobierno va a garantizar la seguridad de cada uno de los senadores que se acerquen a debatir”, insistió el portavoz libertario.

Con respecto al paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT) pautado para el jueves 9 de mayo, Adorni acusó al gremio de camioneros por tener una intención política detrás de la medida de fuerza.

“Siempre hay sectores que cuando no están en el poder por decisión de la gente consideran que lo que fue elegido por el voto está mal. Consideran que es vender la patria o la dictadura. El paro no tiene otra motivación que la política. Van a dejar sin libertad a la gente. Más allá del daño que han hecho, nunca dijeron por qué no dijeron nada con una alta inflación y una cuarentena”, expresó el vocero.

Bloqueo de camioneros en refinerías de Dock Sud. Pablo Moyano Santiago Oróz

Luego, agregó: “Ir en contra de lo que votó la gente no es acorde a los tiempos que vivimos; si quieren complicarle la vida a medio país, que lo hagan. Nosotros estamos haciendo todo lo que la gente nos pidió que hagamos. Me gustaría que expliquen por qué durante cuatro años, donde despedazaron la Argentina, nadie dijo absolutamente nada. No hay razones para que el paro se lleve a cabo. Hay cosas que aún no comprendemos”.

El portavoz además aprovechó para expresar condolencias a Brasil por las trágicas inundaciones que ya tienen un saldo de 86 muertos. Asimismo, adelantó ayuda al país vecino. “La Argentina, a través de la Comisión de Cascos Blancos, prestará ayuda humanitaria con una asistencia comandada por especialistas en logística, refugios y rescate. Se han puesto a disposición recursos que van desde un Hércules C-130 hasta helicópteros militares y lanchas”, indicó.

Inundaciones en Brasil. (Photo by Gustavo Ghisleni / AFP) GUSTAVO GHISLENI - AFP

Finalmente, la administración libertaria, en línea con las declaraciones del Presidente, celebró el fallo que revocó la condena al expolicía Luis Chocobar, que mató a un ladrón que apuñaló a un turista en 2017. “Nunca debemos olvidar que Chocobar, como otras víctimas de la doctrina zaffaronista, sufrió junto a su familia el hostigamiento de un gobierno adicto a defender delincuentes. En cualquier país del mundo Chocobar hubiese sido condecorado, acá fue hostigado. Volvemos a vivir en el sentido común, donde los delincuentes son delincuentes, los policías son policías y los policías que honran su profesión son reconocidos”, cerró.

