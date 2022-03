MLB.TV gratis vuelve a T‑Mobile Tuesdays

BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--mar. 29, 2022--

¡Es hora de jugar béisbol! Eso quiere decir que T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) trae de vuelta uno de sus más populares beneficios para clientes: una suscripción gratis por un año a MLB.TV (valor de $139.99). Los clientes de T‑Mobile, Sprint y Metro by T‑Mobile pueden tener MLB.TV gratis a partir del 5 de abril en la app T‑Mobile Tuesdays.

“Este año, se cumple una DÉCADA de la fantástica colaboración con la Major League Baseball y es el séptimo año que T‑Mobile ofrece MLB.TV gratis a los clientes de El Un‑carrier”, señala Mike Katz, director ejecutivo de mercadeo de T‑Mobile. “Sin duda, a nuestros clientes les apasiona el béisbol. El año pasado, hicieron streaming de 36 millones de horas de MLB.TV, lo que hace de esta una de nuestras ofertas más populares”.

Los usuarios de Android y de iOS pueden recibir su suscripción gratis a MLB.TV durante una semana, desde el 5 de abril a las 5 a.m. ET hasta el 12 de abril a las 4:59 a.m. ET. Lo único que deben hacer los clientes es abrir la app T‑Mobile Tuesdays para ver detalles sobre cómo canjear la oferta.

MLB.TV ofrece transmisiones de los juegos de local y visitante, con acceso en vivo y on demand a todos los juegos de la temporada regular fuera del mercado. Los aficionados al béisbol pueden ver partidos en sus dispositivos compatibles favoritos y utilizar controles de DVR en vivo en los partidos para pausar y retroceder la acción en HD. Y ADEMÁS, la suscripción a MLB.TV incluye todas las funciones premium de la app MLB (un valor individual de $19.99); entre ellas, audio de cada mercado, seguimiento mejorado de cada lanzamiento y mucho más.

Con T‑Mobile Tuesdays, los clientes de El Un‑carrier obtienen regalos y descuentos semanales solo por ser clientes; esto incluye comida gratis, ofertas en películas, tarjetas de regalo para su cafetería favorita y mucho más, todo junto con la cobertura de la red 5G más grande y rápida del país. Desde el lanzamiento de T‑Mobile Tuesdays en 2016, T‑Mobile ya ha agradecido a sus clientes con beneficios por un valor de $1.5 BILLONES.

Para obtener más información sobre la oferta y la colaboración entre T‑Mobile y la Major League Baseball, visita T‑Mobile.com/Beisbol. Para obtener más información sobre T‑Mobile Tuesdays, visita es.t‑mobile.com/offers/t‑mobile‑tuesdays.

Se requiere servicio elegible para T‑Mobile Tuesdays. MLB.TV: oferta por tiempo limitado; sujeta a cambio. Oferta para nuevos suscriptores a MLB.TV en 2022. No se pueden compartir cuentas. Sujeto a restricciones de emisión de juegos y otras. Requiere dispositivo compatible. © 2020 – Titular oficial de la licencia otorgada por la Major League Baseball Players Association. Las marcas comerciales y derechos de autor de Major League Baseball se usan con el permiso de Major League Baseball. Visita MLB.com.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: https://es.t‑mobile.com.

