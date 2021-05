Mourinho entrenará a la Roma las tres próximas temporadas

La Associazione Sportiva Roma ha anunciado este martes el fichaje para las tres pr贸ximas temporadas, hasta junio de 2024, del entrenador portugu茅s Jose Mourinho, que reemplazar谩 en el banquillo a su compatriota Paulo Fonseca.

"Gracias a la familia Friedkin por elegirme para dirigir a este gran club. Despu茅s de las reuniones con el propietario y Tiago Pinto, comprend铆 de inmediato el alcance de sus ambiciones de la AS Roma. Es la misma ambici贸n e impulso que siempre me ha motivado y juntos queremos construir un proyecto ganador en los pr贸ximos a帽os. La incre铆ble pasi贸n de la afici贸n de la Roma me convenci贸 para aceptar el trabajo y no veo la hora de empezar la pr贸xima temporada", apunt贸 Mourinho en un comunicado.

Este nombramiento se produce apenas dos semanas despu茅s de que el t茅cnico luso fuera despedido del Tottenham. Ser谩 la segunda experiencia en el f煤tbol ingl茅s de Mourinho, quien dirigi贸 al Inter entre 2008 y 2010, cuando conquist贸 la Liga de Campeones con el equipo milan茅s.

Por su parte, el director general de la Roma, Tiago Pinto, apunt贸 que "para construir un proyecto deportivo exitoso se necesita tiempo, paciencia y las personas adecuadas en las posiciones adecuadas". "Estamos sumamente seguros de que Jose ser谩 el entrenador perfecto para nuestro proyecto, tanto para nuestro futuro inmediato como a largo plazo", asegur贸.

El anuncio del fichaje de Mourinho se produjo poco despu茅s de que el club italiano confirmara que Paulo Fonseca abandonar谩 el banquillo del equipo italiano a final de temporada, poniendo fin a una etapa de dos temporadas.

"En estos dos 煤ltimos a帽os hemos experimentado una serie de altibajos, pero siempre lo he dado todo por este club y esta ciudad. Todav铆a nos quedan varios partidos muy importantes por delante esta temporada que queremos ganar y seguiremos dando todo para conseguirlo", garantiz贸 Fonseca en un comunicado.