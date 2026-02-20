Música: Ricardo Montaner vuelve a los escenarios con "El último regreso"

El artista, una de las voces más influyentes del pop romántico en español, confirmó tres fechas en la capital argentina (21, 22 y 27 de febrero), antes de continuar el 28 en el Autódromo de Rosario y el 1 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba.

El tramo latinoamericano incluirá además presentaciones en Montevideo, Uruguay (5 de marzo); Colombia (8, 9 y 11 de marzo); México (varias fechas durante abril y mayo); Ecuador (21 y 23 de mayo); Perú (30 de mayo); Chile (4 de junio); Paraguay (6 de junio); y República Dominicana (26 de septiembre).

Luego desembarcará en Estados Unidos, para conciertos en agosto y septiembre, y posteriormente a Europa, con paradas confirmadas en España (13 de octubre), Francia e Italia, entre otros destinos (con fechas aún a confirmar).

Al anunciar la gira, Montaner expresó: "Un día me detuve...

pero ya no puedo más. Los espero en el Tour El éltimo Regreso", definiendo esta etapa como una renovación de votos con su público tras más de cuatro décadas de carrera continua.

El regreso artístico de Montaner está acompañado por el lanzamiento de su sencillo inédito "El éltimo Regreso", tema que da nombre a la gira.

Producido por el italiano Max Longhi y coescrito con Jorge Luis Chacín, la canción aborda la persistencia del amor cuando parece llegar a su fin. Fue presentada en dos versiones: una balada pop que conserva el estilo clásico del intérprete y una versión en clave de mariachi pop.

Con más de 40 años de trayectoria, Montaner cuenta con 25 álbumes de estudio y un repertorio de éxitos que han marcado a varias generaciones.

Su carrera está avalada por múltiples discos de Oro y Platino, Gaviotas del Festival de Viña del Mar, un Latin Grammy y el premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina.

En 2024, recibió el prestigioso "Latin American Music Awards Legacy", reafirmando su estatus como referente indiscutido del pop latino.

El inicio de la gira en Argentina, país fundamental en su historia artística, simboliza una nueva etapa para Montaner, que promete un espectáculo que combinará sus clásicos inolvidables con nueva música y una puesta en escena diseñada para celebrar su legado ante el público latinoamericano. (ANSA).