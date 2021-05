Nadal se justifica por felicitar al Villarreal: "Las rivalidades ancladas en el pasado no tienen sentido"

El tenista espa帽ol Rafa Nadal ha justificado este jueves su felicitaci贸n al Villarreal tras conquistar la Liga Europa frente al Manchester United y ha asegurado que "las rivalidades ancladas en el pasado no tienen sentido".

El n煤mero dos del ranking ATP felicit贸 anoche al Villarreal en las redes sociales. "Enhorabuena al Villarreal y a todos sus seguidores por el t铆tulo de la Europa League. Muy contento, lo merec茅is", escribi贸 Nadal tras el triunfo 'groguet' en la tanda de penaltis.

Sin embargo, el de Manacor ha sido criticado por numerosos seguidores en Twitter dada la rivalidad que Mallorca -el club de su ciudad- y Villarreal mantienen desde el a帽o 2010 cuando el 'Submarino Amarillo' denunci贸 a los baleares a fin de quitarles la plaza europea, algo que finalmente consiguieron tras ser estimada su protesta por la UEFA.

"A veces hay cosas que no hacen falta ni hacerlas p煤blicas, se dan por supuesto. Mi t铆o Miquel Angel jug贸 en el Mallorca y he vivido, animado y vibrado como seguidor del Mallorca en los buenos y malos momentos...", indic贸 Nadal, que tambi茅n ha sido criticado por no felicitar al conjunto bermell贸n tras su ascenso a Primera Divisi贸n.

"驴El Villareal? Para m铆 las rivalidades ancladas en el pasado no tienen sentido. Un equipo espa帽ol gan贸 y me alegro por ello. Por cierto, este es el v铆deo que envi茅 desde Roma al entrenador del Mallorca de apoyo a los jugadores. Creo que se mostr贸 en el vestuario antes del partido", se帽al贸 el de Manacor, que ha adjuntado el v铆deo en su tuit.

Europa Press