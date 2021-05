Netanyahu dice que Hamás "no esperaba" la ofensiva israelí y que continuarán "cuanto sea necesario"

Hamás niega un próximo alto el fuego, tal y como avanzaron medios israelíes

MADRID, 18 May. 2021 (Europa Press) -

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "no esperaba" los golpes que está recibiendo en los últimos días y ha advertido de que la operación militar seguirá "el tiempo que sea necesario hasta restaurar la calma de los ciudadanos de Israel".

Durante su visita de este martes a la base aérea de Hatzerim, en el suroeste de Israel, Netanyahu ha agradecido al Alto Mando y a los soldados allí replegados por sus acciones de estos días y ha celebrado que Israel haya hecho retroceder a Hamás "muchos años atrás" gracias a una serie de ataques que "no esperaba".

"Continuaremos el tiempo que sea necesario para devolver la tranquilidad a los ciudadanos de Israel. Estoy seguro de que todos los enemigos que nos rodean ven lo costoso que es atacarnos y estoy seguro de que aprenderán la lección", ha dicho.

En ese sentido, también se ha manifestado el ministro de Defensa, Benny Gantz, durante una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, a quien le ha hecho saber que los ataques contra Hamás "continuará hasta lograr la tranquilidad a largo plazo".

Hamás niega un próximo alto el fuego

Por otra parte, Izzat al Rishq, uno de los líderes de Hamás, ha negado este martes la información que ha aparecido en las últimas horas en algunos medios de comunicación israelíes, en los que se afirmaba la cercanía de un alto el fuego.

"No es cierto lo que informaron algunos medios enemigos de que Hamás acordó un alto el fuego para el jueves. No se alcanzó ningún acuerdo, ni fechas específicas", ha negado Al Rishq a través de un comunicado al que ha tenido acceso el diario 'The Times of Israel'.

Al Rishq ha recalcado que si bien "los esfuerzos y los contactos de los mediadores" --entre ellos Naciones Unidas, Egipto, o Qatar-- "son serios", también "son claras y bien conocidas" las demandas del pueblo palestino.

Al menos 217 personas han muerto, entre ellos 63 menores de edad, y otras 1.500 han resultado heridas a causa de los bombardeos ejecutados desde el 10 de mayo por Israel contra la Franja de Gaza, según el último balance facilitado por las autoridades del enclave palestino.

Del lado israelí hay que sumar la muerte de diez personas en Israel por el disparo de proyectiles desde la Franja, entre ellas una ciudadana india, y la de más de 20 palestinos en Cisjordania en el marco de la represión de las últimas movilizaciones para condenar la ofensiva contra Gaza y los sucesos en Jerusalén.

Europa Press