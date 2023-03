Novak Djokovic se retira de Indian Wells por no estar vacunado contra el coronavirus

El serbio Novak Djokovic, n√ļmero uno del mundo, se ha retirado del torneo de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada, al no poder entrar en Estados Unidos por no estar vacunado contra la COVID-19, inform√≥ la organizaci√≥n del certamen.

"El n√ļmero uno del mundo Novak Djokovic se ha retirado del Abierto BNP Paribas 2023. Con su retirada, Nikoloz Basilashvili entra en el cuadro principal", confirm√≥ el torneo con sede en California en la red social Twitter, sin dar m√°s detalles.

Djokovic no puede entrar actualmente en Estados Unidos por no estar vacunado contra la COVID-19. La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) y los organizadores del US Open han respaldado que el 22 veces ganador de un 'Grand Slam' pueda entrar en el país para participar en los torneos de este mes en Indian Wells y Miami a pesar de su estado de vacunación.

Estados Unidos exige a los extranjeros que entran en el país que se vacunen contra la COVID-19, sin posibilidad de presentar un resultado negativo como alternativa. Está previsto que la normativa cambie oficialmente el 11 de mayo. El cuadro principal de Indian Wells comienza el miércoles, mientras que el del Masters 1.000 de Miami está previsto para el 19 de marzo. El US Open comenzará el 28 de agosto.

El a√Īo pasado, Djokovic se perdi√≥ tanto el Abierto de Australia -tras ser deportado del pa√≠s oce√°nico- como el US Open por no estar vacunado contra el coronavirus.

Europa Press