ONG denuncian una oleada de ataques de colonos contra palestinos en represalia por los atentados

La Policía israelí ha elevado el nivel de alerta ante un incremento de los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania en represalia por atentados como el que el pasado viernes costó la vida a siete israelíes cerca de una sinagoga en Jerusalén Este.

Una vivienda y un coche palestinos fueron incendiados por individuos enmascarados en la localidad de Turmus Ayya, a las afueras de la ciudad cisjordana de Ramala, y la Polic√≠a israel√≠ sospecha que eran israel√≠es, seg√ļn recoge el diario 'The Jerusalem Post'.

Medios palestinos han informado de otros ataques y de incendios intencionados de vehículos a manos de colonos en otros puntos de Cisjordania y la ONG israelí Yesh Din ha denunciado varias agresiones durante la noche del sábado.

Se ha informado al menos cuatro casos de colonos que han lanzado piedras contra palestinos, contra viviendas palestinas o contra coches palestinos. En la regi√≥n del valle del Jord√°n hay noticias de graves da√Īos a invernaderos y campos de cultivo palestinos.

También la ONG israelí Betselem ha informado de que colonos han levantado una edificación en terrenos palestinos y atacaron a los propietarios cuando llegaron al lugar. Los colonos después prendieron fuego a los vehículos de los palestinos y atacaron a una ambulancia y al equipo médico que llegó para atender a los palestinos heridos.

El recuento de las autoridades recoge un total de 160 casos de lanzamiento de piedras en Cisjordania, 85 de los cuales corresponden a ataques contra palestinos. En 40 de ellos se ha informado de da√Īos en coches, informa la televisi√≥n israel√≠ N12.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió ayer a la ciudadanía no tomarse la justicia por su mano. "A los ciudadanos de Israel les decimos: no os toméis la justicia por vuestra mano. No estamos en la época del Majteret. Tenemos un país soberano con un Ejército, Gobierno y Fuerzas de Seguridad excelentes", dijo en referencia a Judíos Clandestinos, una organización terrorista judía que atentó a finales de la década de 1970 y principios de 1980 contra los palestinos.

Esta ma√Īana el Gobierno israel√≠ ha anunciado que despojar√°n la ciudadan√≠a a los familiares de los terroristas y les negar√°n las prestaciones de la seguridad social, represalias que se suman a la norma ya vigente que permite la demolici√≥n de la residencia familiar de los terroristas.

Europa Press