Paco López: "Hemos creído hasta el final, es un empate muy valioso por la imagen"

El entrenador del Levante, Paco López, destacó la fe de sus jugadores tras empatar con el Barcelona (3-3) en la jornada 36 de la Liga Santander y aseguró que se trata de un punto "muy valioso por la imagen" que han ofrecido ante uno de los candidatos al título de Liga, que este martes dilapidó buena parte de sus opciones en el Ciutat de València.

"El equipo se ha rehecho después de un marcador adverso y ha vuelto a creer, eso es lo más importante. No sé qué tanto por ciento es mérito nuestro y demérito del Barça, eso es muy subjetivo y difícil de valorar. Nosotros hemos creído hasta el final, hemos tenido fe y hemos conseguido un empate muy valioso por la imagen ante un transatlántico", indicó en rueda de prensa.

"Ya en el descanso les dije a los jugadores que las sensaciones eran buenas, pero es verdad que los errores nos siguen penalizando y más contra este tipo de equipos. Sin embargo, hemos seguido siendo atrevidos y valientes. Hemos generado ocasiones desde el pase, sin darle velocidad haciendo un juego directo, sin perder la pelota, teniendo paciencia y jugar de esta forma al Barça que no todo el mundo se atreve o puede hacerlo", subrayó.

"Ellos con balón no nos hacían daño pero insisto, ya habíamos hablado antes del partido de la opción de empezar perdiendo y teníamos esa esperanza del 'plan B', y al final hemos conseguido el empate", añadió el técnico granota, que no quiso valorar la jugada del tercer gol blaugrana. "Miramón dice que ha sido falta, sus compañeros también pero no puedo decir nada porque no la he visto".

"Ha sido una noche bonita porque teníamos el marcador adverso, porque es verdad que últimamente se nos estaba resistiendo la victoria o puntuar, veníamos de una racha difícil, el equipo ha tenido que superar muchas adversidades esta temporada y necesitábamos reencontrarnos con nuestro ADN y nuestras señas de identidad. Quiero recalcar la valentía y el atrevimiento que ha tenido el equipo. Estoy contento y quiero felicitar a nuestros jugadores y nuestra afición que es quien sufre con los partidos", agregó.

Preguntado si tuvo la sensación de enfrentarse a un rival que pelea por la Liga pese a sus números recientes, Paco López respondió afirmativamente. "Sabíamos que nos estábamos enfrentando a un equipazo y que se había puesto 0-2 por delante. Nuestra idea era dar un paso más hacia delante porque no teníamos nada que perder", dijo.

"Queríamos hacer esa presión alta y cuando estuviéramos en ese bloque bajo tratar de dar menos pases. Las dos circunstancias se han podido dar. En el primer gol teníamos dentro del área a cuatro futbolistas, hemos tenido convicción e independientemente de la situación del Barça, nosotros hemos creído y lo hemos vuelto a demostrar", espetó.

Por otro lado, Paco López desveló qué dijo a sus jugadores en el descanso. "Cuando he entrado al vestuario había la lógica decepción. Lo primero que hemos hecho era levantar el ánimo y les he demostrado con imágenes que había que creer. Y así han salido en la segunda parte y así lo han hecho", manifestó.

Por último, el entrenador valenciano fue preguntado por el récord anotador en Liga del 'comandante' Morales, que alcanzó los 13 goles este martes. "No hablo de individualidades, pero Roger-Morales, Morales-Roger, podrán tener sus altibajos pero no hay lugar a dudas de su compromiso y de eso tenemos que estar orgullosos todos los granotas", finalizó.

