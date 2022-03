Pau Torres: "Esta selección va a llegar preparada al Mundial"

El defensa del Villarreal y de la selecci贸n espa帽ola Pau Torres tiene claro que el combinado nacional llegar谩 "preparado" al reto que supondr谩 el Mundial de Catar de final de a帽o pese a ser un equipo con mucha juventud y ve que en este grupo actual "hay ganas y ambici贸n de seguir haciendo las cosas bien".

"Esta selecci贸n va a llegar preparada seguro al Mundial. Cuando venimos aqu铆 aprovechamos el tiempo al m谩ximo y ya llevamos mucho tiempo trabajando en una misma idea de f煤tbol y entendemos a lo que queremos jugar", coment贸 Pau Torres en una entrevista a Europa Press durante la concentraci贸n en la Ciudad del F煤tbol de Las Rozas (Madrid).

Adem谩s, valora que el equipo cuente con "gente joven que lleva ya muchos partidos con la selecci贸n". "Creo que esto es bueno porque muchos han roto ya la barrera de jugar partidos importantes y en un torneo como la Eurocopa. Vamos a estar preparados", apunt贸.

En este sentido, el zaguero record贸 que el equipo ya pudo "cumplir algunos objetivos" el verano pasado en la Eurocopa donde pudieron "competir contra cualquiera" y demostraron que tienen "un gran f煤tbol a nivel europeo".

Y en cuanto a las comparaciones con el pasado y la 'generaci贸n de oro' que logr贸 el triplete, sabe que aquello fue "algo hist贸rico", pero que como selecci贸n espa帽ola sus "objetivos deben ser ambiciosos". "Nuestro reto es ir siempre ganar", avisa el futbolista, que vivi贸 aquella gesta "como cualquier ni帽o" de su edad. "Todo el mundo recuerda lo que hac铆a y con quien lo vio. Fue algo 煤nico y ojal谩 se pueda repetir", dese贸, feliz de ver que esos logros tuvieron al Villarreal como protagonista con Marcos Senna, Joan Capdevila y Santi Cazorla.

A nivel personal, est谩 con "much铆sima ilusi贸n" de poder estar en Catar. "Para eso est谩 el trabajo a diario con el club y el que hacemos cuando venimos aqu铆 para seguir teniendo la confianza del seleccionador que estoy teniendo hasta ahora y que es de agradecer. Tengo que seguir mejorando y absorbiendo conceptos para que la selecci贸n funcione al m谩ximo nivel", indic贸 el defensa villarrealense.

"Cuando parec铆a que estaban en demanda salimos todos a una", afirm贸 con una sonrisa el central, zurdo, una cualidad que hace no demasiado costaba encontrar para el equipo nacional, que ahora cuenta con 茅l, Aymeric Laporte e 脥帽igo Mart铆nez, este 煤ltimo lesionado y que no ha podido acudir a esta concentraci贸n. "Que haya siempre competencia es bueno. Que aparezcan buenos jugadores es bueno porque todo suma, con los compa帽eros que estoy teniendo tengo que trabajar al m谩ximo", a帽adi贸.

Y la defensa de la 'Roja' tuvo que afrontar una complicada transici贸n tras el adi贸s de Gerard Piqu茅 en 2018 y posteriormente la no convocatoria para la EURO de Sergio Ramos, por entonces capit谩n y te贸rico 'jefe' atr谩s.

"cuando uno viste esta camiseta nadie se relaja"

"Presi贸n ninguna", replic贸 con firmeza Pau Torres. "El m铆ster es el que iba seleccionando a los que ve铆a m谩s preparados o que pensaba que iban a hacer mejor lo que quer铆a pedir en esta posici贸n", agreg贸 al respecto el futbolista de 25 a帽os.

El jugador del Villarreal tampoco olvida el papel que juegan los defensas en la selecci贸n que "m谩s tiempo tiene el bal贸n" y donde deben ayudar con "un buen trato de la pelota" porque es ah铆 donde el combinado nacional se siente "fuerte". "Cuando los rivales van perdiendo vienen a presionarnos altos y tenemos que salir combinando desde atr谩s, dar soporte con el bal贸n y cuando no, hacer buenas vigilancias y estar atentos a cualquier situaci贸n", subray贸.

Espa帽a va a jugar en este par贸n dos amistosos, uno ya saldado con una victoria sufrida este s谩bado ante Albania y otro este pr贸ximo martes ante Islandia. Pese al car谩cter de los partidos y el tramo de a帽o a nivel de clubes, el central tiene claro que "cuando uno viste la camiseta de la selecci贸n nadie se relaja y todo el mundo da su m谩ximo porque es muy importante lo que est谩 en juego". "Debemos tener buenas sensaciones para lo que viene, sentirnos preparados como grupo y conseguir victorias", advirti贸.

Pau Torres debut贸 con la selecci贸n en noviembre de 2019, aunque ya fue convocado un mes antes por Robert Moreno. Asentado ya pr谩cticamente como un 'fijo' tambi茅n para Luis Enrique Mart铆nez, cree que desde aquella fecha adem谩s del cambio de seleccionador se ha "rejuvenecido el grupo con gente joven con mucha calidad" y sigue existiendo "muy buen ambiente". "Hay ganas y ambici贸n de seguir haciendo las cosas bien y con grandes retos por delante", remarc贸.

El de Villarreal, adem谩s, ha vivido desde entonces grandes cosas tanto a nivel de la selecci贸n con la Eurocopa, los Juegos y la final de la Liga de Naciones como con su club, con el que fue campe贸n de la Liga Europa, disput贸 la Supercopa de Europa contra el Chelsea nada m谩s conseguir la plata ol铆mpica y hace unos d铆as marc贸 un gol clave en Tur铆n para la clasificaci贸n para los cuartos.

"Al final en el f煤tbol va todo muy r谩pido y pr谩cticamente no te da tiempo a pararte para pensar las cosas que vamos consiguiendo porque despu茅s de un partido va otro y termina una competici贸n y llega otra. Las cosas me van saliendo bien, las lesiones me est谩n respetando y tengo la ambici贸n de seguir mejorando porque s茅 que tengo margen de mejora y para eso sigo trabajando", asegur贸 a Europa Press.

"conseguir una medalla ol铆mpica es algo 煤nico"

Protagonista de un verano extenuante en el que enlaz贸 EURO, Juegos y Supercopa de Europa y en el que apenas estuvo "en casa. "Disfrut茅 de competiciones muy bonitas y diferentes a la vez. La EURO creo que tiene m谩s repercusi贸n que los Juegos, pero estos son especiales porque s贸lo los puedes vivir una vez y conseguir una medalla es algo 煤nico y algo que un deportista siempre quiere.

"Los enganch茅 con la Supercopa donde pudimos competir contra el campe贸n de Europa y luego fren茅 de golpe, tuvo que asimilarlo, desconectar y tener vacaciones. Desconect茅 tanto que incluso estuve unos d铆as enfermo. Me perd铆 la tres primeras jornadas de Liga, pero tengo que agradecerle al m铆ster que me diera ese descanso", expres贸 el internacional.

Ahora, en el futuro m谩s cercano, tendr谩 como reto el medirse a uno de los mejores '9' del mundo como el polaco Robert Lewandowski en el cruce de 'Champions' contra el Bayern. "Me enfrent茅 a 茅l en la Eurocopa y estoy preparador para lo que venga", asever贸 un Pau Torres que s铆 estudia algo a sus rivales. "Aunque les conozcas, tienes que saber que ha cambiado algo la forma de jugar y pueden hacer cosas diferentes", sentenci贸.