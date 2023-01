Paula Badosa no disputa las semifinales de Adelaida 2 ante la rusa Kasatkina por molestias musculares

La tenista espa√Īola Paula Badosa no pudo alcanzar este viernes la final del torneo de Adelaida 2 (Australia), puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura, despu√©s de ni siquiera poder jugar la semifinal ante la rusa Daria Kasatkina por molestias musculares en el abductor.

La catalana, novena favorita, libr√≥ una dura 'batalla' en cuartos de final ante la brasile√Īa Beatriz Hadda Maia que se alarg√≥ por dos horas y media y que la dej√≥ 'tocada' f√≠sicamente como ella misma reconoci√≥ al confirmar su abandono antes de intentar el pase a la final.

"Estoy muy decepcionada de tener que retirarme porque tenía muchas ganas de jugar. Contra Haddad Maia fue un partido muy duro, especialmente físico y sentí algo en mi abductor. Hoy me noto un poco peor, tengo el Abierto de Australia por delante y espero poder recuperarme", advirtió Badosa en declaraciones recogidas por la web de la WTA.

La espa√Īola lament√≥ la decisi√≥n porque estaba jugando "muy buen tenis, de mucho nivel" y "mentalmente" tambi√©n se sent√≠a "muy bien". "Jugu√© tres partidos realmente buenos y creo que eso tambi√©n me ayuda en mi confianza para los pr√≥ximos torneos. Ahora es algo que no puedo controlar", recalc√≥.

"Realmente he disfrutado de mi tiempo aqu√≠ en Adelaida. Me gusta jugar aqu√≠ y en Australia, siempre me siento muy c√≥moda comenzando la temporada aqu√≠. Estoy feliz con mi nivel y con la forma en que comenc√© el a√Īo, y estoy deseando que llegue el resto de la temporada", sentenci√≥.

Europa Press