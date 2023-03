"everything everywhere" gana oscar a mejor película

(Actualiza con Oscar a mejor película, actor y actriz)

Por Lisa Richwine

LOS ÁNGELES, 12 mar (Reuters) - "Everything Everywhere All at Once" ganó el domingo el prestigioso Oscar a la mejor película en los Premios de la Academia, los mayores honores de la industria del cine.

La estrella de "The Whale" Brendan Fraser recibió el premio a mejor actor y Michelle Yeoh ganó el Oscar a mejor actriz por su actuación en "Everything Everywhere".

Fraser interpretó a un hombre muy obeso que intenta volver a conectarse con su hija.

Ke Hu Quan, quien fue una estrella de niño y dejó la actuación durante dos décadas, y la veterana de Hollywood Jamie Lee Curtis ganaron el Oscar a mejor actor y actriz de reparto por sus actuaciones en la película "Everything Everywhere All at Once".

La remake alemana del filme épico "Al Quiet in the West Front" ganó el Oscar a mejor película internacional.

(Reporte de Lisa Richwine; Editado en español por Lucila Sigal)

Reuters