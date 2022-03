Rafa Nadal estará entre cuatro y seis semanas de baja: "Estoy hundido y triste"

El tenista espa帽ol Rafa Nadal, n煤mero tres del mundo, estar谩 entre cuatro y seis semanas de baja despu茅s de confirmarse que sufre una fisura de estr茅s del tercer arco costal izquierdo que se produjo durante el partido de semifinales de Indian Wells ante Carlos Alcaraz, un percance que interrumpe su gran comienzo de temporada y que le deja "hundido y triste".

"No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena, llegaba a una parte muy importante del a帽o con muy buenas sensaciones y buenos resultados", se帽al贸 el balear, que el domingo interrumpi贸 su espectacular racha de inicio de temporada al caer en la final del torneo estadounidense ante el local Taylor Fritz (6-3, 7-6(5)).

Sin embargo, el de Manacor es optimista y espera volver m谩s fuerte para continuar mejorando su balance de 20-1 de comienzo del curso. "Siempre he tenido ese esp铆ritu de lucha y superaci贸n y lo que s铆 har茅 es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperaci贸n. Una vez m谩s agradecer a todos el apoyo", expres贸.

Nadal regres贸 a Espa帽a este martes, y nada mas aterrizar en Madrid se dirigi贸 a Barcelona para ser atendido por su equipo m茅dico, dirigido por el doctor 脕ngel Ruiz-Cotorro, que confirm贸 que el tenista tendr谩 que estar entre cuatro y seis semanas de baja.

"Don Rafael Nadal Parera presenta despu茅s de realizadas las pruebas pertinentes RMN y TAC, una fisura de estr茅s del tercer arco costal izquierdo que se produjo en el partido de semifinales el s谩bado en Indian Wells. El tiempo estimado para su vuelta a la actividad deportiva es de cuatro a seis semanas", concluy贸.