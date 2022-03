Raúl González: "El Real Madrid está preparado para el momento más bonito de la temporada"

El entrenador del Real Madrid Castilla, Raúl González, aseguró este lunes que el equipo dirigido por Carlo Ancelotti "está preparado" para afrontar "el momento más bonito de la temporada en el que "se va a decidir todo", ante las últimas jornadas de LaLiga Santander y los cuartos de final de la Liga de Campeones, al mismo tiempo que elogió al técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, al que auguró un "muy buen" futuro.

"Claro que veo al Madrid eliminando al Chelsea. Vamos primeros y el equipo está en cuartos de final de la Champions. El equipo está preparado y empieza el momento más bonito de la temporada. Ahora se va a decidir todo, es el momento de disfrutar", expresó Raúl González tras inaugurar el Cruyff Court que llevará su nombre en Madrid.

Tras las críticas a Ancelotti por la derrota 0-4 en el Clásico y preguntado por si sueña con entrenar algún día al primer equipo del Real Madrid, el ex jugador blanco no cierra las puertas a esa posibilidad. "Mi sueño es el día a día. Decidí ser entrenador, soy una persona de club y me intento preparar. El tiempo dirá... Estoy disfrutando y aprendiendo, y estoy a disposición del club para lo que necesite", apuntó.

Raúl González si quiso destacar la labor de Xavi Hernández en el banquillo azulgrana. "Xavi es entrenador desde que jugaba. Ahora lo está haciendo muy bien, tiene un presente y un futuro muy buenos. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Tiene pasión, que es lo importante, y tiene conocimiento, conoce al club, y estoy seguro de que le va a ir bien", recalcó.

Preguntado por el gol anulado a Miguel Gutiérrez ante el Linense por un fuera de juego que no era, el técnico insistió en que son "circunstancias". "No suelo hablar de los árbitros. Hay que adaptarse, seguir trabajando. En mi caso, ayudar a los chicos en su sueño de ser profesionales durante mucho tiempo", señaló.

Finalmente, se mostró "orgulloso" de colaborar con la Fundación Cruyff, propulsora del proyecto por el que se ha construido un espacio deportivo en el barrió donde creció el ex futbolista. "Estoy muy contento de poder ayudar y ser padrino de este espacio. Ha cambiado muchísimo, todo esto era prácticamente campo, estaba todo muy devaluado. Ahora hay muchos proyectos aquí, espero que este espacio ayude a que los niños y niñas puedan cumplir sus sueños", concluyó.