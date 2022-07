RDC anuncia la muerte de más de 20 presuntos miembros de las ADF en operaciones en la provincia de Ituri

Detenidos dos periodistas, incluido un estadounidense, tras reunirse con supuestos miembros de una guerrilla

MADRID, 19 Jul. 2022 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de República Democrática del Congo (RDC) han anunciado la muerte de más de 20 presuntos miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico, en una serie de operaciones llevadas a cabo durante los últimos días en la provincia de Ituri (este).

El portavoz del Ejército congoleño en Ituri, Jules Ngongo, ha detallado que las operaciones fueron ejecutados entre el 11 y el 17 de julio en varias localidades en las áreas de Bandavilemba, en el territorio de Irumu, antes de agregar que se saldaron con 22 sospechosos muertos.

"Durante estas operaciones, las Fuerzas Armadas neutralizaron a 22 terroristas de las ADF, recuperaron ocho fusiles de asalto tipo Kalashnikov y materiales de guerra", ha dicho Ngongo, que ha recalcado que las fuerzas congoleñas "continúan las operaciones en la zona".

Así el portavoz del Ejército en Ituri ha hecho hincapié en que las Fuerzas Armadas siguen buscando a miembros de las ADF en Banyali-Tchabi, donde hace días perpetraron un ataque contra civiles, según ha recogido el portal congoleño de noticias 7sur7.

Las ADF, un grupo ugandés creado en la década de los noventa especialmente activo en el este de RDC y acusado de la matanza de cientos de civiles en esta zona del país, podría estar intentando volver a operar en Uganda, de donde se retiró en 2003 tras una serie de operaciones militares que mermaron drásticamente su capacidad para llevar ataques en el país.

Las ADF sufrieron una escisión en 2019 después de que Musa Baluku --sancionado por Naciones Unidas y Estados Unidos-- jurara lealtad al grupo yihadista Estado Islámico en África Central (ISCA), bajo cuya bandera actúa desde entonces. RDC y Uganda firmaron en diciembre un acuerdo de defensa para llevar a cabo operaciones conjuntas en el este de RDC.

Detenidos dos periodistas

Por otra parte, dos periodistas, entre ellos uno de nacionalidad estadounidense, fueron detenidos la semana pasada en Lubumbashi tras mantener contactos con miembros de una milicia, según la emisora Radio France Internationale.

El periodista estadounidense Nicolas Niarchos, que trabaja para 'The Nation' y 'The New Yorker', fue detenido junto al periodista congoleño Joseph Kazadi Kamuanga, quien ejercía como 'fixer'. Ambos han sido trasladados a la capital, Kinshasa, donde continúan bajo custodia.

La acreditación otorgada por el Ministerio de Comunicación congoleño a Niarchos contempla una autorización para realizar reportajes sobre la conservación de la naturaleza, economía y cultura, si bien fue detenido mientras entrevistaba a presuntos miembros de la milicia Bakata Katanga.

Fuentes de la sociedad civil citadas por Radio France Internationale han detallado que estas entrevistas eran parte de una serie de reportajes sobre la gestión de las minas en esta zona del país. Fuentes de seguridad han dicho que están siendo interrogados sobre la naturaleza de sus actividades periodísticas, sin que Washington se haya pronunciado hasta el momento.