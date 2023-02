Registrado un terremoto de magnitud 6 entre las dos grandes islas de Nueva Zelanda

Un terremoto de magnitud 6 en la escala abierta de Richter ha sacudido este miércoles las dos grandes islas de Nueva Zelenda, según han confirmado las autoridades, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

La Agencia Nacional de Gestión de Emergencias (NEMA) de Nueva Zelanda ha indicado que el seísmo, que ha descrito como "una gran sacudida", ha tenido su epicentro unos 50 kilómetros al noroeste de Paraparaumu, con el hipocentro a 57 kilómetros de profundidad. "Ha sido sentido ampliamente en la Isla Norte", ha subrayado en su cuenta en la red social Twitter.

Según las informaciones recogidas por el diario neozelandés 'The New Zealand Herald', un total de 60.000 personas han sentido el terremoto en ambas islas, incluidos residentes en Auckland y Christchurch. La NEMA ha apuntado que no hay riesgo de tsunami, según ha publicado la Oficina de Gestión de Emergencias de la región de Wellington en su cuenta en Facebook.

El terremoto ha tenido lugar días después de uno de magnitud 4,4 en la escala de Richter con epicentro cerca de Gisborne y en un momento en el que el norte del país sufre el azote del ciclón 'Gabrielle', que ha dejado hasta el momento cuatro muertos. Las autoridades han evacuado además a miles de personas a causa de las inundaciones, que han destruido cientos de infraestructuras en el país.

