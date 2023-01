Republicanos de nueva york dicen que george santos mintió y debería renunciar al congreso

Por Gram Slattery y Moira Warburton

WASHINGTON, 11 ene (Reuters) - Un grupo de republicanos de Nueva York pidió el miércoles al recién electo representante estadounidense George Santos que renuncie a su cargo, bajo el argumento de que mintió repetidamente sobre su historia durante su campaña.

Incluso cuando los republicanos en su distrito natal en el condado de Nassau instaron a Santos a renunciar, el nuevo congresista rechazó la demanda y dijo a periodistas en el Capitolio que no renunciaría.

Los republicanos hicieron el llamado en una conferencia de prensa organizada por el Partido Republicano del condado de Nassau, en Nueva York, dos días después de que un organismo de control independiente acusara a Santos de violar las leyes de financiamiento de campañas en una declaración ante el Comité Federal de Elecciones.

"Me sumo a usted y me uno a mis colegas al decir que George Santos no tiene la capacidad para ocupar un puesto en la Cámara de Representantes y debe renunciar", dijo el legislador republicano Anthony D'Esposito, quien representa a un distrito vecino.

Santos, que representa a gran parte del condado de Nassau, justo al este de la ciudad de Nueva York, admitió que alteró gran parte de su currículum.

Los republicanos actualmente tienen una estrecha mayoría de 222-212 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Santos ganó las elecciones de noviembre al demócrata Robert Zimmerman por un margen de 7,5 puntos porcentuales.

Pero su victoria se vio ensombrecida rápidamente por reportes de medios que indicaban que la figura que presentaba a los votantes era en gran medida una obra de ficción.

Entre otras afirmaciones, Santos dijo que tenía títulos de la Universidad de Nueva York y del Baruch College, a pesar de que ninguna de las dos instituciones tenía constancia de su asistencia. Afirmó haber trabajado en Goldman Sachs y Citigroup, lo cual tampoco era cierto.

También dijo falsamente que era judío y que sus abuelos escaparon de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. (Reporte de Gram Slattery. Editado en español por Marion Giraldo)

Reuters