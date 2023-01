Resumen 2-polonia busca coalición para enviar tanques leopard a ucrania

(Añade citas de Borrell y diplomático de la UE, actualiza contexto)

VARSOVIA, 23 ene (Reuters) - Polonia declaró el lunes que pediría permiso a Alemania para enviar tanques Leopard a Ucrania, y que planeaba enviarlos tanto si Berlín estaba de acuerdo como si no, siempre que otros países también lo estuvieran.

El Gobierno de Kiev quiere que los tanques Leopard 2 de fabricación alemana, y uno de los tanques occidentales más utilizados, le ayude a franquear las filas del ejército ruso y recuperar territorio este año.

Alemania, que debe aprobar las reexportaciones de los Leopard, se ha mostrado reticente, recelosa de movimientos que pudieran provocar una escalada por parte de Moscú, y afirma que otros países de la OTAN aún no han solicitado formalmente enviarlos.

La ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, dijo el domingo que su Gobierno no se interpondría en el camino de Polonia.

El lunes, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmó que Alemania no bloqueaba la exportación de los carros de combate. Pero el llamamiento de Varsovia a una coalición indicaba que cualquier transferencia estaba aún lejos.

Los aliados occidentales se han comprometido a enviar miles de millones de dólares en nueva ayuda militar a Ucrania en los últimos días: el lunes, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordaron liberar su último tramo, por valor de 500 millones de euros (545 millones de dólares), dijeron funcionarios.

Pero tanto en las conversaciones de la UE del lunes en Bruselas como en la reunión de ministros de Defensa occidentales de la semana pasada en Alemania, la cuestión de los carros de combate dominó las discusiones.

"En este momento no hay buenos argumentos por los que no se puedan proporcionar carros de combate", declaró el ministro letón de Asuntos Exteriores, Edgars Rinkevics. "El argumento de la escalada no funciona, porque Rusia sigue escalando".

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, cuyo país es vecino de Ucrania, dijo el lunes que Varsovia pediría permiso a Alemania para reexportar tanques a Ucrania.

Sin embargo, añadió: "Incluso si no obtuviéramos esta aprobación... seguiríamos transfiriendo nuestros tanques junto con otros a Ucrania. La condición para nosotros en este momento es construir al menos una pequeña coalición de países".

Se cree que tanto Ucrania como Rusia están planeando ofensivas para primavera con el fin de desbloquear lo que se ha convertido en una guerra de desgaste en el este y el sur de Ucrania, a medida que se acerca el primer aniversario de la invasión rusa.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se enfrenta a un escándalo de corrupción que podría frenar el entusiasmo de Occidente por su Gobierno.

Un periódico informó de que el ejército ucraniano había adquirido supuestamente alimentos a precios inflados, y un viceministro dimitió tras una investigación sobre las acusaciones de que había aceptado un soborno.

¿tanques en movimiento?

Las autoridades ucranianas llevan meses suplicando a los aliados occidentales que les suministren tanques Leopard.

Tras los avances ucranianos en el segundo semestre de 2022, las líneas del frente llevan dos meses prácticamente inmovilizadas, a pesar de las cuantiosas pérdidas sufridas por ambos bandos. Ucrania dice que los tanques occidentales darían a sus fuerzas terrestres la movilidad, protección y potencia de fuego para romper las líneas defensivas rusas y reanudar su avance.

"Necesitamos tanques, no 10-20, sino varios cientos", escribió en Telegram Andriy Yermak, jefe de personal de Zelenski. "Nuestro objetivo es (restaurar) las fronteras de 1991 y castigar al enemigo, que pagará por sus crímenes".

A su llegada a Bruselas el lunes, la alemana Baerbock declinó decir si había hablado en nombre de toda la coalición gobernante cuando afirmó que Berlín no impediría a Polonia reexportar los tanques. El partido socialdemócrata del Canciller Olaf Scholz ha expresado su preocupación por la posibilidad de que Rusia tome represalias.

El ministro lituano de Asuntos Exteriores, Gabrielius Landsbergis, afirmó que los carros de combate no deberían demorarse ni un día más, mientras que el ministro luxemburgués de Asuntos Exteriores, Jean Asselborn, afirmó que Rusia podría ganar la guerra si los europeos "no ayudan a Ucrania con lo que necesita ahora".

Un diplomático de la UE dijo que los ministros conversaron después sobre el tema tanques. "A los alemanes no les gustó que les presionaran, advierten que puede ser contraproducente", dijo el diplomático.

Una guerra terrible

El primer ministro polaco dijo que Varsovia también hablaría con los países que tienen otros carros de combate modernos, sin especificar quienes serían.

Parlamentarios estadounidenses presionaron el domingo al Gobierno de EEUU para que exportara carros de combate M1 Abrams a Ucrania, afirmando que incluso un número simbólico ayudaría a empujar a los aliados europeos a hacer lo mismo.

El Reino Unido ha dicho que suministrará 14 tanques Challenger 2 a Ucrania. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que no descartaba la posibilidad de enviar a Ucrania tanques Leclerc.

Los Leopard son considerados como la mejor opción para Ucrania porque están más ampliamente disponibles que los tanques británicos y franceses y usan menos combustible que los Abrams estadounidenses propulsados por turbina.

El Kremlin dijo el lunes que las divisiones en Europa sobre la conveniencia de proporcionar tanques a Kiev mostraban un creciente "nerviosismo" en el seno de la alianza militar de la OTAN.

"Pero, por supuesto, todos los países que participan, directa o indirectamente, en el suministro de armas a Ucrania y en el aumento de su nivel tecnológico son responsables" de la continuación del conflicto, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Desde su invasión el 24 de febrero de 2022, que ha presentado como una defensa frente a la agresividad de Occidente, Rusia se ha hecho con el control de partes de Ucrania que dice que nunca devolverá. Ucrania ha dicho que la restauración de su integridad territorial no está abierta a negociación. (Reporte de Pawel Florkiewicz y Anna Wlodarczak-Semczuk; editado en español por Flora Gómez y Aida Peláez-Fernández)

