Ronaldo acusa al manchester united de traición

13 nov (Reuters) - El jugador del Manchester United Cristiano Ronaldo acusó al club de traicionarle y dijo que le han obligado a marcharse, al tiempo que aseguró que no respeta al entrenador, Erik ten Hag.

El delantero portugués regresó en agosto de 2021 al United -club en el que ganó ocho grandes trofeos entre 2003 y 2009- procedente de la Juventus para una segunda etapa en Old Trafford con un contrato de dos años.

En una entrevista con Piers Morgan para TalkTV emitida el domingo, se le preguntó a Ronaldo si la jerarquía del United estaba tratando de empujarlo fuera del club.

"Sí, no sólo el entrenador (Ten Hag), sino otros dos o tres tipos del club. Me sentí traicionado", dijo. "Sí, me siento traicionado, y sentí que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, sino también el año pasado".

El mes pasado, Ten Hag dijo que Ronaldo se negó a entrar como suplente contra el Tottenham Hotspur y que abandonó el banquillo a falta de unos minutos para el final del partido. Como castigo no formó parte de la plantilla que se enfrentó al Chelsea el sábado siguiente.

El delantero de 37 años, que será el capitán de Portugal en el Mundial de Qatar, dijo sobre Ten Hag: "No le respeto porque no me respeta. Si no me respeta, nunca le tendré respeto".

El United no respondió de inmediato cuando Reuters se puso en contacto con él para pedir un comentario. Después del partido contra el Tottenham, Ten Hag dijo que Ronaldo seguía siendo "un jugador importante en la plantilla".

El portugués dijo que el Manchester United no le apoyó cuando su hija fue llevada al hospital en julio. Según afirmó, el equipo dudó de él y mostró falta de empatía cuando no llegó a tiempo a los entrenamientos de pretemporada.

"Creo que los aficionados deberían saber la verdad", señaló. "Quiero lo mejor para el club. Por eso vine al Manchester United".

"Pero hay algunas cosas dentro que no nos ayudan a alcanzar el máximo nivel como el City, el Liverpool e, incluso, ahora el Arsenal (...) un club con esta dimensión debería estar en lo más alto, en mi opinión, y no lo está, por desgracia", comentó.

La primera etapa de Ronaldo fue bajo el mando de Alex Ferguson, quien se retiró en 2013. El portugués aseguró que su visión del club es compartida por Ferguson.

"El progreso fue nulo desde que Sir Alex (Ferguson) se fue, no vi ninguna evolución en el club. Nada había cambiado", dijo Ronaldo. "Él sabe mejor que nadie que el club no está en el camino que merece. Él lo sabe. Todo el mundo lo sabe. La gente que no lo ve (...) es porque no lo quiere ver, está ciega".

Ronaldo también criticó la decisión del club la temporada pasada de sustituir al entrenador Ole Gunnar Solskjaer -antiguo compañero del portugués- por Ralf Rangnick, quien dejó su cargo de director deportivo y de desarrollo en el Lokomotiv de Moscú ruso para ocupar el puesto en Old Trafford.

"Después de que el club despidiera a Ole, traen al director deportivo Ralf Rangnick, algo que nadie entiende", dijo Ronaldo. "Este tipo ni siquiera es entrenador. Que un club grande como el Manchester United traiga a un director deportivo sorprende no sólo a mí, sino a todo el mundo". (Reporte de Tommy Lund en Gdansk; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters