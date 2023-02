Ruanda acusa RDC de violar los acuerdos de paz y a la comunidad internacional de mirar para otro lado

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha acusado a su hom√≥logo de Rep√ļblica Democr√°tica del Congo (RDC), F√©lix Tshisekedi, de haber "deshonrado" varios de los acuerdos firmados para atajar la crisis diplom√°tica entre ambos pa√≠ses en relaci√≥n al conflicto armado en el este de RDC y ha criticado que la comunidad internacional mire para otro lado.

"Esta persona ha deshonrado decenas de acuerdos", ha dicho Kagame durante una reuni√≥n con embajadores y representantes diplom√°ticos en Kigali, la capital ruandesa, en la cual ha criticado la "hipocres√≠a" y el "doble rasero" de la comunidad internacional en todo este asunto, seg√ļn ha informado el diario 'The New Times'.

Las tensiones entre ambos siguen en aumento. RDC acusa a su vecino de colaborar con los rebeldes del Movimiento 23 Marzo (M23), grupo formado principalmente por tutsis congole√Īos que opera en la provincia de Kivu Norte --que recientemente ha reiniciado las hostilidades--, mientras que Ruanda sostiene que RDC apoya a las Fuerzas Democr√°ticas para la Liberaci√≥n de Ruanda (FDLR), integradas por hutus responsables del genocidio de 1994 en ese pa√≠s.

"Lo que he aprendido a lo largo de los a√Īos es que la pol√≠tica y la diplomacia son cosas muy extra√Īas (...) No s√© si es por el orden mundial en el que ahora estamos, o bien siempre ha sido o ser√° as√≠, pero en ambos tiende a faltar o m√°s bien la gente no tienden a comprometerse con la verdad", ha criticado KAgame.

En ese sentido, se ha preguntado si la diplomacia y la pol√≠tica no han logrado nada en este conflicto que se remonta a casi tres d√©cadas, "¬Ņpor qu√© deber√≠a haber decenas de miles de fuerzas de paz en un lugar durante m√°s de 20 a√Īos costando decenas de miles de millones de d√≥lares?".

Ante las afirmaciones de que Ruanda estaría participando en el conflicto interno de RDC, Kagame se ha preguntado que interés podrían tener ellos en eso y ha acusado a la otra parte de boicotear todos los esfuerzos regionales por pacificar la región.

As√≠, ha asegurado, que RDC ha roto de manera deliberada los acuerdos firmados en los √ļltimos dos a√Īos, el √ļltimo, el alcanzado en la cumbre de Buyumbura, Burundi. "Discutimos las cosas abiertamente, escribimos un comunicado sobre el camino a seguir, y al d√≠a siguiente se anuncia algo distinto Kinshasa", ha reprochado.

Por otro lado, Kagame ha subrayado que seguir√°n poniendo sobre el tablero todos los medios de los que dispongan para evitar la presencia dentro del pa√≠s de las "genocidas" FDLR, grupo que estar√≠a contando con el apoyo de RDC, seg√ļn Ruanda.

Europa Press