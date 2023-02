Sabalenka vuelve al circuito en Dubái, ansiosa tras su triunfo en Melbourne

Aryna Sabalenka vuelve al circuito en el torneo de Dubái, que comenzó el domingo, tres semanas después de ganar el Open de Australia, el primer triunfo en Grand Slam de su carrera.

La bielorrusa admitió que fue complicado poner los pies en la tierra en un primer momento. "Al principio no me lo creía. Y después, durante una semana me dije '¡Oh Dios mío! ¡Lo he hecho! ¡Si, ha pasado!'", declaró el domingo la N.2 mundial, de 24 años.

Sabalenka sigue invicta en 2023 (11 victorias) tras ganar el primer torneo del año en Adelaide, y transformó rápidamente esta nueva sensación en un impulso de motivación.

"Me dije '¡Guau! Es fabuloso, tengo ganas de trabajar aún más duro para revivir eso'", dijo la jugadora, que se enfrentará a la suiza Jil Teichmann o a la rusa Anastasia Potapova en su primer partido en Dubái.

El plantel está casi completo en este torneo WTA 1000 (primera categoría después de los Grand Slam) donde figuran las diez mejores mundiales, salvo la tunecina Ons Jabeur que está lesionada.

Sabalenka está en la misma mitad del cuadro que la rusa Daria Kasatkina y la estadounidense Jessica Pegula. La parte alta parece más competitiva con la polaca Iga Swiatek, N.1 mundial, la kazaja Elena Rybakina, finalista del Open de Australia, y Carolina Garcia (cabeza de serie N.4).

La francesa admitió que esperaba mejores resultados en el comienzo de temporada, tras concluir el año 2022 con una victoria en Masters.

Paula Badosa es la única participante española de momento en el torneo, y se enfrenta en su primer partido a la rusa Liudmila Samsonova.

La brasileña Beatriz Haddad Maia, número 12 mundial, jugará el lunes contra la rumana Sorana Cîrstea.

