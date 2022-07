Sajid Javid y Jeremy Hunt se unen a la nutrida lista de candidatos a suceder a Boris Johnson

Los exministros de Sanidad Sajid Javid y Jeremy Hunt han anunciado este sábado su intención de presentarse como candidatos a suceder a Boris Johnson como primer ministro británico.

Tanto Javid como Hunt defienden un programa de rebaja de impuestos con el que se suman al ministro del Tesoro, Nadhim Zahawi, y al ministro de Transportes, Grant Shapps.

Hunt ya qued√≥ segundo en las primarias 'tories' de 2019, en las que se impuso Johnson, y se ha posicionado en los √ļltimos meses como una de las voces m√°s cr√≠ticas contra el primer ministro saliente.

También han declarado su intención de suceder a Johnson la fiscal general Suella Braverman, el exministro del Tesoro Rishi Sunak, la exministra de Igualdad Kemi Badenoch y el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, Tom Tugendhat.

El entorno de la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, han asegurado que tambi√©n concurrir√° a la contienda, seg√ļn el peri√≥dico 'The Mail on Sunday'.

En cambio, uno de los favoritos, el ministro de Defensa, Ben Wallace, ha confirmado este sábado que no se presentará. "Después de una cuidadosa consideración y de mantener discusiones con colegas y familiares, he tomado la decisión de no participar en la contienda por el liderazgo del Partido Conservador", ha hecho saber Wallace en un mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter.