Sam Mendes: "Cuando era joven, mi familia eran el teatro y el cine"

Criado por una madre con problemas mentales, el director de cine brit√°nico Sam Mendes asegura que el teatro y el cine fueron su verdadera familia durante su juventud.

Un realidad compleja que muestra en su nueva película "El imperio de la luz".

"No crec√≠ en una familia funcional. As√≠ que las familias que experiment√© durante mi juventud eran el teatro y el cine, y el deporte, los equipos en los que jugu√©", recuerda el director de 57 a√Īos en entrevista con la AFP.

"El imperio de la luz", que se estrena a principios de marzo, narra la historia de una mujer de mediana edad bipolar, que gestiona como puede un cine de una peque√Īa ciudad costera brit√°nica a finales de los a√Īos 1970.

Su jefe mantiene una sórdida relación extramatrimonial con ella. Solamente el equipo del cine la apoya, hasta que la llegada de un nuevo empleado, un joven negro, da un vuelco a su vida.

"En esta película, el cine es una especie de cruce de caminos para gente, generaciones, que de otra manera no se verían nunca. Y eso me encanta. Esa es definitivamente mi experiencia", explica.

- Una decisión estratégica -

Formado en el teatro, al que siempre vuelve despu√©s de rodar una pel√≠cula, Mendes salt√≥ a la popularidad con "American Beauty" en 1999 (√ďscar al mejor director).

"Revolutionary Road" (2008) era otra cruda descripción de la clase media estadounidense.

Luego vinieron dos películas de la saga 007 ("Skyfall" y "Spectre") y en 2019, un largometraje que le valió grandes críticas y una lluvia de premios: "1917", un imponente fresco sobre la I Guerra Mundial.

Para "El imperio de la luz" toma un ritmo mucho más pausado, un tono íntimo.

"Rodar una película no es siempre una decisión estratégica. A veces te sientes obligado a contar" la historia, explica.

Mendes reconoce que había llegado el momento de abordar esa parte decisiva de su pasado.

- Una madre llena de vida -

"Era una buena madre, llena de energía, de vida. Pero tenía esa enfermedad... se volvía maníaca, desaforadamente alegre", explica.

"No conciliaba el sue√Īo, empezaba pr√°cticamente a alucinar. Se la llevaban al hospital, la medicaban. Y cuando volv√≠a hab√≠a engordado, hab√≠a perdido autoestima. Y el ciclo volv√≠a a empezar", narra.

Hijo de padres divorciados, Mendes pasó su infancia entre el hogar de su madre y el de su padre.

"Empec√© a entender que estaba enferma, que era un ciclo, cuando llegu√© a la adolescencia. Pero cuando eres un ni√Īo, todo se derrumba" con cada crisis, confiesa.

Esas vivencias "me convirtieron en un observador, alguien reservado y que cuida de los dem√°s", a√Īade.

Mendes empez√≥ como estudiante a dirigir sus primeras obras, a escribir guiones. Dirigir un equipo de rodaje, o una compa√Ī√≠a teatral, no es muy diferente de ocuparse de alguien con problemas, dice riendo.

"Se trata de observar y controlar, ¬Ņentiende? Construyes un universo alternativo, que a diferencia de tu vida, puedes controlar", explica con una sonrisa.

"Cuando era un director joven, hablaba mucho antes de que un actor empezara siquiera a hacer algo", recuerda.

Con los a√Īos ha aprendido que "hay distintas maneras de hablar con cada uno".

Personalmente, dice Mendes, "me gustan los actores que no hablan mucho. Creo que prefiero a los actores intuitivos, pero al mismo tiempo que no tengan miedo al fracaso. Que no piensen demasiado en si mismos, en su imagen".

En un actor, asegura, "eso te puede arruinar".

Para "El imperio de la luz", Sam Mendes recurri√≥ a Olivia Colman, la actriz brit√°nica multipremiada (incluido un √ďscar), conocida mundialmente por su papel de reina Isabel II en la serie televisiva "The Crown".

"Es como un Ferrari en la carrocería de un mini", asegura con una sonrisa.

