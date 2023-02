Sergio Busquets: "Tenemos que aprender a competir mejor en Europa"

El capitán del FC Barcelona, Sergio Busquets, reconoció que les volvió a faltar "un puntito" y "competir mejor" en Europa este jueves en la derrota (2-1) ante el Manchester United que les dejó fuera de la Liga Europa.

"Hemos hecho una buena primera parte. En alg√ļn momento nos hemos ido un poco atr√°s. Es un equipo que aprieta, nos hemos visto con esa ventaja y hemos tenido un par de llegadas para el 0-2. En la segunda parte ha cambiado, ellos han salido mejor", dijo.

"Han llegado con peligro. Con el marcador en contra lo hemos intentado. De Gea ha sacado una buena mano y ha sido una pena. Ha sido muy igualado, por peque√Īos detalles nos quedamos fuera", a√Īadi√≥ en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El centrocampista no vio falta de intensidad, pero al Barça no le dio una vez más en competición europea. "No creo que haya sido intensidad, el equipo ha estado bien. Han sido errores puntuales. No hay que buscar un culpable, somos un equipo, estamos mal pero hay que seguir", apuntó.

"Son eliminaciones diferentes. En Champions no tuvimos suerte con el sorteo y despu√©s pasaron muchas cosas incre√≠bles, te vienes un poco abajo. No estuvimos a la altura. Hoy era diferente, delante de un United que estaba a gran nivel", a√Īadi√≥.

Además, Busquets recordó el proceso en el que está el Barça y descartó que la eliminación europea vaya a pasar factura en la lucha por la Liga y la Copa del Rey. "Queríamos seguir, estamos cabreados, debemos aspirar a todos los títulos, pero el equipo es consciente de dónde viene, el proceso que hay y hacia dónde va. En Europa nos falta ese puntito y tenemos que aprender a competir mejor. Seguro que no le va a pasar factura al equipo", terminó.

Europa Press