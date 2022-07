Sergio García se pasa al circuito rebelde, Rahm pide un "modelo en el que todos puedan coexistir"

El golfista español Sergio García aseguró este domingo que está dispuesto a abandonar el circuito europeo (DP World Tour) para incorporarse al polémico LIV Golf Series, mientras que su compatriota Jon Rahm pidió que las diferentes instancias acuerden "un modelo para el golf en el que todos puedan coexistir".

El golf está viviendo tiempos agitados desde que se anunció la creación de las LIV Series, un circuito alternativo a los tradicionales estadounidense y europeo financiado con los petrodólares de Arabia Saudita y con premios mucho mayores, lo que ha provocado que numerosas estrellas de este deporte se hayan decidido a jugarlo, pese a las amenazas de quedar excluidos de los torneos más prestigiosos y, sobre todo, de la Ryder Cup.

García, que tiene el récord de puntos ganados en la Ryder Cup, se perdería la gran cita bienal que enfrenta a los mejores golfistas estadounidenses y europeos, al ser excluidos de este torneo los tenistas que se han incorporado a las LIV Golf Series.

"Probablemente lo deje (el DP World Tour). Sinceramente, quiero jugar donde me quieren y en estos momentos no me siento querido en el Tour europeo", explicó García tras acabar su participación en el British Open.

"Cuando Thomas Bjorn (capitán de la Ryder Cup en 2018) viene a un torneo y te dice 'Aquí no os queremos a ninguno. Que sepáis que los otros jugadores no os quieren' Obviamente no es bonito y yo ya tengo una edad y unos sufrimientos como para estar aguantando tonterías así", explicó el ganador del Masters de Augusta en 2017.

El español es uno de los 24 golfistas que han firmado para firmar en el nuevo circuito que tomaron parte esta semana en la 150ª edición del British Open, uno de los cuatro 'majors' de la temporada y en los que los jugadores 'rebeldes' no podrán participar si se acaban confirmando las amenazas de los circuitos tradicionales.

"Jugaré menos, estaré más en casa, sino juego 'grandes' pues no jugaré 'grandes', pero sinceramente tampoco me importa mucho", admitió.

"Me da un poquito de pena por la Ryder, pero de todas maneras, tal como estoy jugando tampoco estoy como para jugar en la Ryder", concluyó el castellonense de 42 años y ganador de la Ryder Cup en seis ocasiones con el equipo europeo.

Su compatriota Rahm se mostró contrariado por la situación: "La Ryder es la razón por la que mi familia y yo empezamos a jugar a este deporte y la razón por la que muchos en este mundo juegan a golf y que por lo que está pasando no pueda jugar el mejor jugador que ha tenido Europa es algo difícil de entender y procesar".

"El evento que más publicidad da en todo el mundo al golf es la Ryder y que por esta tontería haya jugadores como él que no puedan jugarla, eso ya me enfada un poco más", añadió.

Rahm se mostró comprensivo con los jugadores que han dado el paso de jugar las LIV Series: "No soy de los que piensa que están dando la espalda, están yendo a otra oportunidad, digámoslo bien, por que hay más dinero, pero es otra oportunidad".

"Entiendo las razones y es una pena que tengan que renunciar a su estatuto en el PGA Tour y el European Tour, cuando Sergio ha dado su vida durante 25 años por el golf europeo y que le den la espalda de esa manera no me parece bien", insistió.

Finalmente, Rahm exigió que las diferentes instancias de este deporte se reúnan "y de alguna manera encuentren un modelo de golf en el que todos puedan coexistir".

