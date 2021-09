Sexo y crimen en la temporada 2 de Toy Boy, que llega este mes a Atresplayer Premium

Atresmedia lanza el tráiler de la segunda temporada de 'Toy Boy', la serie convertida en fenómeno internacional gracias a su paso por Netflix. La llegada de un nuevo club de striptease en la zona provocará una serie de fatales consecuencias para Hugo, Triana y los demás. Los nuevos episodios llegarán el 26 de septiembre a la plataforma de pago Atresplayer Premium.

Creada por César Benítez, Juan Carlos Cueto y Rocío Martínez, la segunda temporada de 'Toy Boy' mostrará que Hugo ha conseguido demostrar su inocencia por el asesinato de Philipp Norman. Sin embargo, se ha credo muchos enemigos durante el proceso. Una bomba en el Inferno destroza los sueños de los Toy Boys y deja a Triana al borde de la muerte. Hugo buscará que los responsables no salgan impunes.

Todo apunta a los dueños del nuevo club de striptease de la zona, el One Per Cent, un local de lujo, pensado para la alta sociedad de Marbella. Los Toy Boys se unirán al club para descubrir la verdad, pero los propietarios del negocio, El Turco y Rania, no estarán dispuestos a que los secretos salgan a la luz.

https://youtu.be/xMHe92HuV_E

La segunda temporada mantiene, prácticamente, a todo su elenco, liderado por Jesús Mosquera, Cristina Castaño y María Pedraza. El actor Álex González es el fichaje estrella de esta nueva tanda, en la que también se une la actriz italiana Federica Sabatini.

Completan el reparto Carlo Costanzia, José de la Torre, Raudel Raúl Martiato, Juanjo Almeida, Pedro Casablanc, María Pujalte, Adelfa Calvo, Miriam Díaz-Aroca, José Manuel Seda, Eduardo Velasco y Maxi Iglesias. Además, la segunda temporada contará con la aparición de varios actores conocidos como Enrique Arce, Paco Marín, Ibrahim Al-Shami, Toni Zenet, Juan Betancout y Joaquín Núñez, entre otros.