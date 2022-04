Simeone: "Tengo prioridades, la primera es ganar"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, recordó que su prioridad "es ganar" y por ello, aunque orgulloso de su equipo y afición, terminó "jodido" este miércoles en la eliminación (0-0) ante el Manchester City.

"Jodido porque quedamos fuera, siempre uno quiere ganar, no importa cómo gane, siempre se festeja ganar porque es lo más importante. Un rival que logramos contener su fortaleza y juego que tiene, encontramos un camino en el segundo tiempo para poder tener algunas situaciones para ganar. No tuvimos contundencia y eso nos llevó a que ellos ganen la eliminatoria", dijo.

El técnico rojiblanco fue contundente en rueda de prensa, con pique manifiesto con el preparador rival, Pep Guardiola. "No tengo por qué opinar y creer uno hable mal o bien. Muchas veces aquellos que tienen un gran léxico son muy inteligentes y logran alabarte con un desprecio, pero no somos tan tontos los que no tenemos un gran léxico", afirmó después de mandar en la vuelta de cuartos.

El 'Cholo' se refirió a las críticas recibidas por la falta de intención ofensiva en su juego, cuando este miércoles fue el City quien se defendió como pudo y perdió tiempo, en ese choque de estilos. "Tengo prioridades, la primera es ganar y posteriormente es estar orgulloso de lo que hacemos. Tenemos una afición extraordinaria. La segunda es sentirte orgulloso y siento orgullo del equipo que tiene el Atlético, porque compite y saben que vamos a competir. Sabiendo que los demás son mejores", apuntó.

"Uno cuando habla demasiado se termina desnudando. Aplaud√≠ a nuestra gente. Me parec√≠a justo aplaudir a algo que se notaba en el juego. No les pudimos dar el pase que era lo m√°s importante. Hoy mi padre, Luis Aragon√©s, los que se fueron en la pandemia, habr√°n visto desde arriba un equipo que compite", a√Īadi√≥.

Además, Simeone fue preguntado por la agresividad de sus jugadores, sobre todo en la tangana final, y por un posible consejo al Real Madrid, próximo rival del City. "Están los árbitros, hay un penal que pudieron revisar de Correa, se entendió que no. Sería un irrespetuoso dar un consejo al Real Madrid en Champions", terminó.