Suspenden política que permitía que mujeres transgénero compitieran en pruebas de ciclismo británico

8 abr (Reuters) - British Cycling suspendió el viernes su Política de Participación Transgénero y No Binaria con efecto inmediato, negando a las mujeres transgénero la posibilidad de competir en las carreras femeninas nacionales hasta que se revise la norma.

El organismo rector del ciclismo británico dijo que adoptó la decisión de suspender la política por sus diferencias con la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La medida se conoce después de que British Cycling comunicó a la ciclista transgénero Emily Bridges que no podía competir en la carrera femenina de los Campeonatos Nacionales Omnium.

Bridges iba a competir en su primera prueba femenina en Derby, pero British Cycling dijo que fue informada por la UCI de que no era elegible para participar según sus directrices actuales.

El diario británico The Guardian dijo que la UCI dictaminó que Bridges no cumple los requisitos, ya que todavía está registrada como ciclista masculino y no podrá competir como mujer hasta que no expire su identificación masculina en la UCI. Reuters contactó a la UCI para confirmar esta información.

"En la actualidad es posible que las deportistas trans obtengan la elegibilidad para competir a nivel nacional mientras tienen casos pendientes con la UCI (o, de hecho, en situaciones en las que se consideran inelegibles)", dijo British Cycling en un comunicado.

"(Esto permite a las corredoras) acumular puntos en la clasificación nacional que influyen en las decisiones de selección para las carreras de los Campeonatos Nacionales, lo que no solo no tiene precedentes (...) sino que también es injusto para todas las corredoras y plantea un desafío a la integridad de las carreras", agregó.

"Como resultado de esto, el miércoles la Junta Directiva de British Cycling votó a favor de una suspensión inmediata de la política actual, a la espera de una revisión completa, que se iniciará en las próximas semanas", señaló.

British Cycling añadió que incluirá a las mujeres y a las comunidades transgénero y no binarias en el proceso de revisión.

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo esta semana que las mujeres transgénero no deberían competir en eventos deportivos femeninos.

"No creo que los hombres biológicos deban competir en eventos deportivos femeninos. Tal vez sea algo controvertido, pero me parece sensato", dijo Johnson.

(Reporte de Aadi Nair y Rohith Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)