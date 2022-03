Toni Bou suma su segundo triunfo consecutivo en el X-Trial de Chalon-sur-Saône

El piloto español Toni Bou (Repsol Honda) logró el viernes una ajustada victoria en la segunda cita del Campeonato del Mundo FIM de X-Trial, celebrada por primera vez en Chalon-sur-Saône (Francia), y afianza su liderato con su segundo triunfo consecutivo.

En la primera ronda, el de Piera empató a puntos con Adam Raga, pero se clasificó por delante al completar el recorrido en menor tiempo. En la segunda, volvió a igualar a Raga y fue de nuevo el más rápido. En la final, el 30 veces campeón del mundo se impuso al sumar únicamente 7 puntos de penalización, frente a los 8 de Raga y los 27 de Martyn.

Tras la competición, el catalán destacó que había sido "una carrera muy buena" para el equipo. "Creo que no había mucha más dificultad que en la prueba de Niza, pero es cierto que aquí había zonas que patinaban mucho y, concretamente, había un par de pasos en los que se podía marcar la diferencia. Y así lo hemos hecho", indicó.

"En la primera vuelta he empatado con Adam Raga, en la segunda vuelta también y en la final he ganado por tan solo 1 punto. Raga no ha cometido ningún error, sólo ha fallado en la zona más complicada del recorrido, y ahí es cuando hemos podido lograr una pequeña ventaja que nos ha llevado hasta la victoria. Hemos empezado el campeonato muy bien con las dos victorias y logrando 3 de los 4 puntos adicionales posibles, pero es cierto que todos estamos luchando fuerte por este Mundial", prosiguió.

Por su parte, su nuevo compañero, Gabriel Marcelli, se estrenó con Repsol Honda con una octava posición. El pontevedrés, que no participó en la primera cita, fue el encargado de inaugurar la prueba y sumó 19 puntos en la primera ronda y no pudo pasar a la segunda.

"He empezado la prueba abriendo zonas, que no es fácil. Además, estaba más nervioso de lo normal al ser la primera prueba de la temporada con los nuevos colores. En la zona 1, ya he cometido un fallo y creo que eso es lo que ha provocado que no estuviese centrado para afrontar con tranquilidad las siguientes zonas. Es una pena que no haya podido pilotar como yo sé que podría haber pilotado", comentó el gallego.

Con dos citas celebradas hasta la fecha, Bou lidera la clasificación general con un total de 43 puntos y 13 de ventaja respecto al segundo, y Marcelli es octavo con 1 punto. La próxima prueba se celebrará el 2 de abril en Madrid.