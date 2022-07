Tras ganar wimbledon, djokovic espera jugar el abierto de australia el próximo año

BELGRADO, 11 jul (Reuters) - Novak Djokovic espera que Australia cambie sus reglas de vacunación contra el COVID-19 y le permita jugar el Abierto de Australia el próximo año.

Djokovic ganó los títulos del Abierto de Australia, de Francia y Wimbledon en 2021, pero no pudo defender su corona en Melbourne Park debido a su negativa a vacunarse contra el COVID-19.

Este año perdió su título del Abierto de Francia tras caer ante el eventual campeón Rafael Nadal en los cuartos de final, pero retuvo su corona de Wimbledon el domingo.

Sin embargo, el 21 veces campeón de torneos del Grand Slam no puede entrar en Australia ni en Estados Unidos sin estar vacunado contra el COVID.

"Tal y como están las cosas ahora no puedo viajar a Australia ni a Estados Unidos, pero espero recibir noticias positivas. Creo que las cosas cambiarán para el Abierto de Australia", dijo Djokovic el lunes a la cadena estatal RTS tras ser recibido por miles de aficionados frente al Ayuntamiento de Belgrado después de su éxito en el All England Club.

"Para el Abierto de Estados Unidos no hay mucho tiempo, pero siempre hay esperanzas", señaló. "Me gustaría jugar el Abierto de Estados Unidos y el de Australia, pero si no lo hago no es el fin del mundo". (Reporte de Ivana Sekularac; Editado en español por Javier Leira)