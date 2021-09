Tribunal holandés avala usar etnia de personas para chequeos

LA HAYA, Holanda (AP) — Un tribunal holandés falló el miércoles que la policía fronteriza puede utilizar el origen étnico de las personas como uno de los criterios para seleccionarlas en los controles fronterizos, una derrota que los defensores de derechos humanos prometen apelar.

La decisión se tomó en un caso presentado contra el gobierno por dos ciudadanos respaldados por grupos de derechos humanos quienes argumentaron que fueron elegidos para un registro de la policía holandesa Marechaussee debido al color de su piel.

Los abogados dijeron al tribunal que uno de los demandantes, Mpanzu Bamenga, un concejal de la ciudad holandesa de Eindhoven y que nació en el Congo, fue seleccionado para un chequeo cuando regresaba a Holanda en un vuelo desde Roma en parte porque “no parece holandés”.

“Cada vez que vuelvo a mi país, Holanda, me detienen por mi origen étnico”, dijo Bamenga a The Associated Press.

“Esperábamos que hoy la corte básicamente fallara que la etnia no puede ser parte de un perfil de riesgo, pero el tribunal falló de manera diferente y eso es muy decepcionante”, agregó.

Dijo que estaba decidido a seguir adelante con el caso durante el tiempo que sea necesario.

“Tenemos una misión muy grande: una misión de igualdad de derechos, una misión de igualdad de oportunidades”, dijo. “No es una carrera de velocidad... definitivamente es un maratón. Sabemos que será un camino largo y estamos dispuestos a luchar por él y lo haremos”.

El Tribunal de Distrito de La Haya falló que la etnia puede ser uno de los criterios para elegir a los pasajeros para registros, pero no el único. Los controles se realizan en aeropuertos y estaciones de trenes y autobuses para evitar que entren personas ilegalmente a Holanda.

“El tribunal ha dicho que los controles, como los lleva a cabo la Real Marechaussee, no son contrarios a la prohibición de discriminación”, dijo la portavoz judicial Jeannette Honee.

El abogado Jelle Klaas calificó la decisión como una “oportunidad perdida” que “deja abierta la puerta a la catalogación étnica”.