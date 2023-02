Ucrania remite a EEUU una nueva "lista de deseos" que incluye los cazas F-16

El Pentágono parece dividido entre quienes apoyan el envío de cazas y quienes advierten del riesgo de escalada del conflicto

26 Feb. 2023

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este domingo que han trasladado a congresistas estadounidenses una "lista de deseos" con necesidades y armamento para garantizar la victoria en la guerra contra Rusia y ha detallado que el texto incluye la petición de aviones de combate F-16.

Zelenski se ha reunido esta semana en Kiev con varios congresistas estadounidenses, incluido el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul. Estos congresistas han prometido revisar el listado de peticiones, según fuentes citadas por la cadena CNN.

"Hemos hablado principalmente de las necesidades para ganar esta guerra y ha entregado a la delegación una lista de armas que Ucrania necesita para ganar", explicaba el propio McCaul tras la reunión con Zelenski.

Altos cargos militares estadounidenses citados por la CNN han reconocido que serán necesarios los aviones F-16 y misiles de mayor alcance para ayudar a Ucrania.

También los congresistas del Partido Republicano están a favor de presionar al presidente estadounidense, Joe Biden, para que envíe F-16 a Ucrania, aunque dentro del propio partido republicano hay un sector que aboga por reducir la ayuda militar a Kiev.

El propio Biden afirmaba el viernes que Ucrania no necesita "por ahora" aviones de combate F-16. "No, ahora no necesita F-16 (...). No hay base sobre la cual haya una razón, según nuestro Ejército ahora, para proporcionar F-16", dijo.

El jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general Mark Milley, ha rechazado también el envío porque podría provocar una escalada del conflicto.

Bandera ucraniana en crimea

Por otra parte, Zelenski ha celebrado este domingo el Día de la Resistencia a la Ocupación Rusa en Crimea y ha prometido que la bandera ucraniana volverá a ondear en la península de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014.

"Es nuestra tierra. Nuestro pueblo. Nuestra historia", ha argumentado Zelenski en un comunicado recogido por la agencia de noticias Ukrinform. "Vamos a devolver la bandera ucraniana a todos los rincones de Ucrania", ha remachado.

En la misma línea, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, ha subrayado que "Estados Unidos no reconoce ni jamás reconocerá la anexión de la península por Rusia. Crimea es Ucrania", ha remachado.

Varias personas murieron el 26 de febrero de 2014, antes de la anexión rusa, durante una manifestación proucraniana frente al parlamento regional. En 2020 Zelenski declaró el día como el Día de la Resistencia a la Ocupación Rusa en Crimea.

