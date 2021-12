Un nuevo estudio sugiere que el Monitoreo de la Función Cerebral SedLine® de Masimo puede ayudar a la identificación temprana de pacientes con riesgo de desarrollar delirio posoperatorio

NEUCHATEL, Suiza--(BUSINESS WIRE)--dic. 14, 2021--

Masimo (nasdaq: masi) anunció hoy los hallazgos de un estudio prospectivo publicado en anesthesia & analgesia en el que la dra. claudia spies y sus colegas investigaron la relación entre los parámetros derivados de los espectros de electroencefalograma (electroencephalogram, eeg), medidos con el monitoreo de la función cerebral sedline ® de masimo y el delirio posoperatorio (postoperative delirium, pod) en pacientes que son adultos mayores sometidos a cirugía electiva. los investigadores descubrieron que la incidencia del pod se correlacionó con diversas dinámicas espectrales, en particular la frecuencia del límite espectral (spectral edge frequency, sef), lo que sugiere que tales marcadores basados en el eeg pueden ayudar en la identificación temprana de pacientes con riesgo de desarrollar pod 1.

El POD es una complicación frecuente en pacientes geriátricos, a veces asociada con peores resultados a corto y largo plazo y disfunción cognitiva a largo plazo. Al señalar que la incidencia del POD está asociada con el patrón paroxístico prolongado en el EEG durante la anestesia general, los investigadores buscaron investigar si los patrones de EEG preoperatorios y preexistentes específicos podrían estar relacionados con un mayor riesgo de desarrollar POD.

Los investigadores inscribieron a 237 pacientes de 65 años o más programados para una cirugía electiva de al menos 60 minutos en la Charité-Universitätsmedizin Berlin (Campus Virchow Klinikum y Campus Mitte) entre noviembre de 2014 y diciembre de 2016. A través de Root ® con SedLine de Masimo, se registraron los EEG frontales desde antes de la inducción de la anestesia hasta la recuperación del conocimiento. Los investigadores utilizaron los datos de SedLine para analizar una variedad de parámetros derivados del EEG, incluida la SEF (frecuencia por debajo de la cual se encuentra el 95 % de la potencia en el EEG), el Índice de estado del paciente (parámetro de EEG procesado y relacionado con el efecto de los agentes anestésicos) y la duración del patrón paroxístico, y también realizaron análisis espectrales del método multitaper para calcular los espectros de potencia frontal general en diversas bandas de frecuencia. La detección del POD se realizó dos veces al día hasta el séptimo día después de la cirugía (o hasta el alta hospitalaria) según una variedad de criterios estándar, incluida la Nursing Delirium Screening Scale y el Confusion Assessment Method (Método de evaluación de la confusión y escala de detección del delirio de enfermería). Los pacientes con una o más pruebas de detección positivas se clasificaron como pacientes con POD y los restantes como pacientes sin POD.

De los 237 pacientes, 41 (17 %) desarrollaron POD. Los investigadores revelaron que dos aspectos del EEG preoperatorio de los pacientes con POD se asociaron con valores más bajos: SEF (grupo con POD: 13,1 ± 4,6 Hz; grupo sin POD: 17,4 ± 6,9 Hz; p = 0,002) y potencia de banda γ (POD: -24,33 ± 2,8 dB; sin POD: -17,9 ± 4,81 dB). La potencia absoluta de la banda α posterior a la inducción también fue significativamente menor: POD: -7,37 ± 4,52 dB; sin POD: -5 ± 5,03 dB. En los pacientes con POD, el índice de la SEF preoperatoria a la posinducción fue ~1; en los pacientes sin POD fue mayor de 1, un indicio de un EEG más lento con pérdida del conocimiento. Finalmente, el POD se asoció de forma independiente con la SEF preoperatoria (p = 0,025, cociente de probabilidades = 0,892, intervalo de confianza [Confidence Interval, CI] del 95 % 0,808-0,986), la potencia de la banda γ preoperatoria (p = 0,029, cociente de probabilidades [Odds Ratios, OR] = 0,568, CI del 95 % 0,342-0,944) y el índice de la SEF (p = 0,009, OR = 0,108, CI del 95 % [0,021-0,568]).

Los investigadores concluyeron: “La SEF preoperatoria más baja, la ausencia de desaceleración en el EEG durante la transición del estado preoperatorio al estado inconsciente y la potencia del EEG más baja en las bandas de frecuencia relevantes en ambos estados están relacionadas con el desarrollo del POD. Estos hallazgos pueden sugerir una fisiopatología subyacente y podrían usarse como marcador basado en el EEG para la identificación temprana de pacientes con riesgo de desarrollar POD”.

Además, los autores señalaron: “Los patrones espectrales preoperatorios y la dinámica reducida del EEG en la pérdida del conocimiento se asocian con el desarrollo del POD en pacientes que son adultos mayores, donde los cambios en los patrones del EEG están más probablemente relacionados con la activación neuronal GABAérgica (Gamma Aminobutyric Acid) (ácido gamma aminobutírico) reducida en pacientes con POD. Estos hallazgos pueden describirse como factores del EEG predisponentes para el POD, que podrían usarse como un marcador potencial basado en el EEG para la identificación temprana de pacientes con riesgo de desarrollar POD”.

El médico David Drover, profesor de Anestesiología en Stanford Health Care, comentó: “Este estudio no solo respalda aún más el conocimiento existente, sino que amplía nuestra comprensión de cómo el monitoreo de la función cerebral puede ayudar a los médicos a mejorar los resultados posoperatorios en pacientes que sean adultos mayores”.

El delirio posoperatorio es un estado de confusión mental aguda que se caracteriza por alteraciones de la atención y la consciencia y un pensamiento desorganizado. El POD, una complicación común e importante, afecta a hasta un 60 % de los pacientes tras una cirugía mayor 2-5, es más común entre los ancianos 2-5 y ocurre a hasta un 91 % de los gravemente enfermos 6. El POD se relaciona con peores resultados tanto a corto como a largo plazo y con costos más altos 3,6-9, y numerosas entidades médicas —entre ellas, la Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos (American Society of Anesthesiologists, ASA), el Instituto Nacional para la Calidad de la Sanidad y de la Asistencia del Reino Unido (United Kingdom National Institute for Health and Care Excellence) y el Colegio Estadounidense de Cirujanos (American College of Surgeons)— han hecho que la prevención del POD sea una prioridad de salud pública 10-13. La iniciativa de salud cerebral de la ASA, que se dedica a minimizar el impacto de los déficits cognitivos preexistentes y optimizar la recuperación cognitiva y la experiencia perioperatoria para los adultos a partir de, 65 años de edad que se someten a intervenciones quirúrgicas, describe el POD como un “problema importante de salud pública” 14. La incidencia del POD se ha relacionado tanto con vulnerabilidades preoperatorias como con la duración acumulativa del patrón paroxístico del EEG intraoperatorio (de importancia clave para estudios como el tratado aquí). Tal como numerosos estudios han demostrado, el monitoreo del EEG procesado durante la operación, al ayudar al personal clínico a minimizar la duración del patrón paroxístico, puede reducir el índice del POD 15-19.

