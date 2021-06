Una empresa española se lanza al mercado con sus "filetes" impresos en 3d

Por Luis Felipe Castilleja

BARCELONA, 29 jun (Reuters) - En un contexto de creciente demanda de alternativas vegetales a la carne, la empresa emergente Novameat, con sede en Barcelona, está utilizando su tecnología de impresión en 3D para fabricar "filetes" vegetarianos que espera que lleguen al gran mercado el próximo año. Novameat tiene previsto vender sus "filetes" directamente a los consumidores y a negocios como restaurantes interesados en producir carne basada en plantas, según dijo el martes a Reuters el director de desarrollo de negocios Alexandre Campos. La empresa española, que desarrolló su tecnología en 2018, está mostrando en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona cómo produce alimentos su nueva impresora 3D. "Igual no llega todavía a la sensación que puedes tener con un bistec tradicional pero sinceramente me ha sorprendido gratamente porque no me esperaba, tanto en el sabor como en la textura, que estuviera tan bien conseguido", dijo Ferrán Gregori, tras probar uno de los "filetes" impresos en la caseta de Novameat en el mayor encuentro mundial de telecomunicaciones. La empresa utiliza la tecnología 3D para probar recetas, introduciendo los ingredientes a través de cápsulas porque es un proceso más barato que la producción en masa, dijo Campos. Una vez que un modelo se considere exitoso, podría producirse a mayor escala en máquinas más grandes que no utilicen tecnología 3D, fabricando hasta 500 kg de carne falsa por hora, añadió. Campos dijo que el objetivo de la empresa era recrear las fibras musculares de la carne animal, pero con ingredientes 100% vegetales. Prevé que el sector de carne vegetal seguirá creciendo a un ritmo de dos dígitos en el futuro inmediato. La empresa también señaló que producía la carne falsa por razones medioambientales. "(Buscamos) sustituir la carne animal por algo que sea mejor para el planeta, para nosotros y para los animales", dijo Campos. (Reporte de Luis Felipe Castilleja, redacción de Joan Faus, edición de Robin Emmott y Mike Collett-White, traducido por Tomás Cobos)

