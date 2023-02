Una iniciativa de base aboga por el lenguaje inclusivo en la ciencia

Una iniciativa de base, presentada en 'Trends in Ecology and Evolution', pide que se reeval√ļen t√©rminos utilizados en ecolog√≠a y biolog√≠a evolutiva (EEB) para hacerlos m√°s inclusivos y precisos.

La iniciativa, denominada EEB Language Project (Proyecto del lenguaje de la EEB), ha sido lanzada por científicos de Estados Unidos y Canadá con ideas afines. "El proyecto empezó como una conversación en Twitter entre unas cuantas personas que discutían sobre terminología potencialmente perjudicial", dice la doctora de la Universidad de Columbia Británica (Canadá) Kaitlyn Gaynor, autora del artículo que estudia el impacto de la actividad humana en la biodiversidad.

"Nos pusimos en contacto con distintas redes de ecología y evolución centradas en aumentar la inclusión y la equidad en este campo para recabar apoyos para una acción muy concreta --explica--: revisar la terminología que pudiera ser perjudicial para determinadas personas, en particular las pertenecientes a grupos histórica y actualmente excluidos de la ciencia".

El Proyecto Lenguaje EEB proporcionará recursos y apoyará acciones para reconsiderar la terminología perjudicial a nivel individual, institucional y de las comunidades científicas en general. Este esfuerzo de 'crowdsourcing' incluye un repositorio de palabras que los miembros de la comunidad identifican como perjudiciales, con alternativas sugeridas, que pretende servir como punto de partida para el diálogo.

Haley Branch, doctoranda en Botánica por la Universidad de Columbia Británica, publicó en julio un artículo complementario en la revista 'American Naturalist' en el que esbozaba las raíces del capacitismo en la investigación evolutiva y cómo limita el potencial de este campo.

"Aunque en parte tiene que ver con el lenguaje, lo m√°s importante es analizar la conceptualizaci√≥n de nuestro campo --afirma Branch--. "¬ŅQu√© tipo de cuestiones se pasan por alto debido a la limitada amplitud del campo? Es una llamada a ampliar nuestra comprensi√≥n del mundo natural y a ver qu√© tipo de preguntas nos haremos en el futuro".

Seg√ļn apunta, t√©rminos como "aptitud" no s√≥lo son perjudiciales para algunas personas en un contexto capacitista, sino tambi√©n imprecisos. "La definici√≥n se refiere al rendimiento reproductivo, que no tiene en cuenta a los individuos que no tienen descendencia --explica Branch--. A menudo, los investigadores ni siquiera miden el n√ļmero de descendientes. Se fijan en indicadores de aptitud, lo que resulta muy complicado".

Otras palabras como "optimizaci√≥n" pueden inducir a error, ya que perpet√ļan la idea de que una especie evoluciona hacia un √≥ptimo permanente definido, cuando no existe una verdadera optimizaci√≥n a nivel de toda la especie. Los fenotipos √≥ptimos fluct√ļan con el tiempo y en distintos entornos.

Tanto los miembros del EEB Language Project como el grupo de investigaci√≥n de Haley se apresuran a se√Īalar que el uso de lenguaje perjudicial no suele ser intencionado: lo que es perjudicial para una persona puede no ser percibido como problem√°tico por otra, y el da√Īo involuntario puede surgir como resultado de las complejidades inherentes y los legados hist√≥ricos del lenguaje.

Tanto la ecología como la biología evolutiva tienen historias enraizadas en la eugenesia, el capacitismo y el racismo, creencias que alimentaron prácticas perjudiciales en Norteamérica y Europa y que, por desgracia, siguen influyendo en estos campos hoy en día. Parte de este legado está arraigado en los términos disciplinarios que utilizamos a diario.

"Ha habido muchas conversaciones importantes sobre la inclusión en las disciplinas, y a menudo no hay pasos claros que la gente pueda dar --dice el doctor Alex Moore, coautor del estudio--. Para nosotros era importante pensar en un enfoque manejable que la gente pueda adoptar en su trabajo a nivel individual, y a distintas escalas dentro de la disciplina, para tomar decisiones meditadas de cara al futuro".

"El Proyecto Ling√ľ√≠stico de la EEB ser√° un documento vivo, ya que las palabras concretas que son perjudiciales y sus alternativas pueden cambiar con el tiempo --afirma la doctora Danielle Ignace--. La gente puede enviar sus sugerencias en l√≠nea y hacer o√≠r su voz. Tambi√©n pueden implicarse m√°s a t√≠tulo individual, como instituci√≥n o a nivel comunitario. La esperanza es que este esfuerzo de base una a la gente", concluye.

Europa Press