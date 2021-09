UPC Hydrogen adquiere la licencia exclusiva de Proton en la región de Asia Pacífico

Singapur--(business wire)--sep. 22, 2021--

UPC Hydrogen Pte Ltd (« UPC Hydrogen ») se complace en anunciar que ha adquirido la licencia exclusiva para producir hidrógeno a partir de la tecnología desarrollada por Proton Technologies Inc. (« Proton ») para una serie de países de la región de Asia-Pacífico. UPC Hydrogen es una filial de Renewables Asia Pacific Holdings Pte Ltd (« UPC Renewables »), una empresa privada al frente de 8 GW de energía eólica, solar y de almacenamiento en desarrollo, en construcción o en funcionamiento en toda la región de Asia Pacífico.

Los países en los que se han concedido licencias son Indonesia, Vietnam, Australia, Malasia, Filipinas, Mongolia y Birmania. En UPC Hydrogen creen que la tecnología Proton puede producir hidrógeno en estos países a un precio inferior a 1,00 dólar/kg a partir de pozos petrolíferos nuevos, taponados, abandonados o poco rentables (especialmente pozos de petróleo pesado), al tiempo que se evita la emisión de carbono de dichos pozos. La tecnología podría proporcionar energía libre de carbono a bajo costo en áreas que tienen menos riqueza en fuentes naturales renovables que la mayoría de los países y que tienen una importante escasez de tierras adecuadas debido a los usos en competencia.

Steven Zwaan, director de UPC Hydrogen, explicó: «Cuando visitamos por primera vez el centro de producción de Proton en Canadá a principios de 2020, nuestra impresión antes de la pandemia de covid era de entusiasmo, tanto por el potencial para equilibrar la carga de las redes de energías renovables con hidrógeno de carga base, como por la perspectiva a más largo plazo de lograr un costo de la electricidad potencialmente inferior al de la energía eólica y solar. En la actualidad el mundo está muy atento a las ventajas derivadas de ahorrar dinero al tiempo que se descarboniza de manera intensa utilizando el hidrógeno sin emitir carbono a la superficie. En este proceso no se necesita agua dulce y la perturbación ecológica se limita a las infraestructuras existentes».

Grant Strem, presidente y director ejecutivo de Proton, agregó: «UPC Hydrogen ha sido uno de los primeros y más importantes partidarios del avance de esta tecnología transformadora. Nos complace mucho trabajar con UPC Hydrogen para ayudarles, tanto a ellos como a nosotros, a hacer proliferar esta importante tecnología extremadamente limpia».

