Velodyne Lidar anuncia la firma de un contrato plurianual de abastecimiento con TOPODRONE

SAN JOS脡, California--(BUSINESS WIRE)--sep. 21, 2021--

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunci贸 hoy la firma de un contrato plurianual para abastecer de sensores lidar a TOPODRONE, una empresa suiza que desarrolla soluciones econ贸micas y de alta precisi贸n para aerofotogrametr铆a. El uso de los sensores lidar de Velodyne ha permitido a TOPODRONE llevar el mapeo y el modelado en 3D de alta precisi贸n a entornos demandantes como granjas, bosques, infraestructura y m谩s, para apoyar el desarrollo en pos de objetivos econ贸micos y de sostenibilidad.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aqu铆: https://www.businesswire.com/news/home/20210921006054/es/

Velodyne Lidar announced a multi-year agreement to provide its lidar sensors to TOPODRONE, which is based in Switzerland and develops affordable, high-precision solutions for aerial surveys. Using Velodyne lidar sensors has enabled TOPODRONE to bring high-precision mapping and 3D modeling to demanding environments including farms, forests, infrastructure and more. (Photo: TOPODRONE)

Velodyne (sala: 20, estand: 20F.29) y TOPODRONE (sala: 20, estand: 20E.19) exhibir谩n sus soluciones basadas en lidar para la comunidad geoespacial en INTERGEO 2021, plataforma de conferencias y exposiciones l铆der en el mundo sobre geom谩tica y soluciones orientadas al futuro. El evento se llevar谩 a cabo en Hannover, Alemania, del 21 al 23 de septiembre.

鈥淟os sensores lidar de Velodyne permiten que nuestras soluciones capturen mediciones intrincadas y precisas que son fundamentales para producir un reconocimiento de alta calidad鈥, dijo Maxim Baklykov, fundador y director ejecutivo de TOPODRONE, l铆der del mercado en el sector de la aerofotogrametr铆a. 鈥淓l peso liviano y el dise帽o compacto del sensor proporcionan una sinergia excelente con uno de los principios fundamentales de TOPODRONE, que es desarrollar algunas de las soluciones de aerofotogrametr铆a basadas en lidar m谩s livianas del mercado. Los sensores de Velodyne proporcionan el mejor consumo energ茅tico de su clase, lo que permite que los drones vuelen por m谩s tiempo. Trabajar con Velodyne nos ha ayudado a aprovechar su famosa marca y calidad de producto, lo que agrega mucho valor y suma la confianza de los clientes en nuestras soluciones鈥.

TOPODRONE utiliza Puck鈩, Puck Hi-Res鈩 y Ultra Puck鈩 como sensores de percepci贸n de datos y mapeo en 3D en sus soluciones para aerofotogrametr铆a. TOPODRONE 100 LITE y TOPODRONE 200 ULTRA son soluciones precisas y de peso liviano que se pueden instalar en drones, veh铆culos a茅reos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV) de despegue y aterrizaje verticales (vertical take-off and landing, VTOL) y sistemas de mochilas para exploraci贸n m贸vil por l谩ser. TOPODRONE 200 ULTRA, junto con un VTOL Supercam SX350, permite a los top贸grafos cubrir m谩s de 10 kil贸metros cuadrados por vuelo con datos de nube de puntos RGB LiDAR precisos y de alta densidad generados desde una altitud de 150 metros.

TOPODRONE brinda aerofotogrametr铆a de precisi贸n para clientes de todo el mundo

TOPODRONE proporciona soluciones de exploraci贸n equipadas con lidar de Velodyne a mercados internacionales, con clientes que incluyen algunas de las universidades de investigaci贸n m谩s famosas del mundo. Los investigadores y especialistas del Instituto de Recursos Naturales de Finlandia, que est谩n trabajando en el desarrollo sostenible de la bioeconom铆a finlandesa, utilizaron un esc谩ner de l谩ser de TOPODRONE montado en un dron, un cuatriciclo y una persona. Incluso al funcionar en las duras condiciones del invierno, como volar a temperaturas inferiores a -20 掳C y de noche, el esc谩ner logr贸 una alta precisi贸n de posicionamiento de los datos de nube de puntos recopilados.

Otro cliente es Track Your Build, de Sierra Leona, que ofrece servicios de percepci贸n remota para gesti贸n de la construcci贸n y de la infraestructura. La empresa utiliz贸 un esc谩ner de TOPODRONE para realizar un reconocimiento topogr谩fico exitoso para un proyecto de represa hidroel茅ctrica. Track Your Build ha incorporado ahora la aerofotogrametr铆a basada en lidar a su flujo de trabajo para 谩reas rurales y urbanas, con el fin de eliminar la necesidad de realizar elevaciones puntuales.

En Costa Rica, M. Eduardo S谩enz V, top贸grafo profesional, utiliza TOPODRONE 100 LITE para el reconocimiento de bosques, plantaciones de teca, distintos tipos de granjas y terrenos para desarrollos. 鈥淓l sistema indudablemente ha tenido un impacto, al reducir los costos y los plazos de entrega de manera espectacular鈥, coment贸. 鈥淗a demostrado ser confiable en entornos de trabajo dif铆ciles. La ganancia en cuanto a tiempo y detalle es importante. Las posibilidades de esta herramienta son casi infinitas鈥.

鈥淭OPODRONE ha creado una base impresionante de clientes al ayudar a las empresas a lidiar con una gama de condiciones dif铆ciles de mapeo y brindar datos precisos de reconocimiento鈥, se帽al贸 Erich Smidt, vicepresidente de Europa para Velodyne Lidar. 鈥淪us soluciones demuestran el desempe帽o y la flexibilidad de los sensores de Velodyne al contar con una familia de productos con m煤ltiples modos de implementaci贸n鈥.

Los sensores lidar de Velodyne hacen que resulte f谩cil y r谩pido para las empresas construir modelos 3D de gran precisi贸n de cualquier entorno para mapeo m贸vil. Los sensores proporcionan im谩genes de visi贸n envolvente de alta resoluci贸n en 360 grados que permiten medir con precisi贸n y analizar el entorno. El rendimiento, el alcance, el peso liviano, el bajo consumo y el dise帽o compacto de los sensores de Velodyne permiten a los desarrolladores dise帽ar sistemas vers谩tiles que puedan configurarse para las aplicaciones m贸viles y de UAV/dron. Los sensores de Velodyne han demostrado ser confiables, a煤n al funcionar en aplicaciones y condiciones clim谩ticas dif铆ciles. Para adquirir los sensores de Velodyne, comun铆quese con Ventas de Velodyne al 669.275.2526, sales@velodyne.com.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marc贸 el comienzo de una nueva era de tecnolog铆a aut贸noma con la invenci贸n de sensores lidar de visi贸n envolvente en tiempo real. Velodyne, l铆der mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnolog铆as lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen veh铆culos aut贸nomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), rob贸tica, veh铆culos a茅reos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A trav茅s de la innovaci贸n continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad m谩s segura para todos. Para obtener m谩s informaci贸n, visite www.velodynelidar.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene 鈥渄eclaraciones a futuro鈥 dentro del significado de las disposiciones de 鈥減uerto seguro鈥 de la Ley de Reforma de Litigios Sobre T铆tulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos hist贸ricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras 鈥渆stima鈥, 鈥減royecta鈥, 鈥渆spera鈥, 鈥渁nticipa鈥, 鈥減rev茅鈥, 鈥減lanea鈥, 鈥減retende鈥, 鈥渃ree鈥, 鈥渂usca鈥, 鈥減uede鈥, 鈥渉ar谩鈥, 鈥減uede鈥, 鈥渄eber铆a鈥, 鈥渇uturo鈥, 鈥減ropone鈥 y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intenci贸n de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garant铆as de futuro desempe帽o, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales est谩n fuera del control de Velodyne, que podr铆an llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Entre los factores importantes, entre otros, que pueden afectar los resultados o efectos reales incluyen incertidumbres con respecto a la regulaci贸n gubernamental y la adopci贸n de lidar; el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptaci贸n final de esos productos en el mercado; el 铆ndice y el grado de aceptaci贸n de los productos de Velodyne en el mercado; el 茅xito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones econ贸micas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Para obtener m谩s informaci贸n sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Velodyne, consulte las secciones 鈥淒iscusi贸n y an谩lisis de la administraci贸n de la situaci贸n financiera y los resultados de las operaciones鈥 y 鈥淔actores de riesgo鈥 de las presentaciones de Velodyne ante la SEC, que incluyen, entre otros, su informe anual en el Formulario 10-K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Todas las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se basan en la informaci贸n disponible para Velodyne a la fecha del presente, Velodyne no asume ninguna obligaci贸n de actualizar o revisar ninguna declaraci贸n a futuro, ya sea como resultado de nueva informaci贸n, eventos futuros o de otra manera, excepto cuando sea requerido por la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi贸n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci贸n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la 煤nica versi贸n del texto que tendr谩 un efecto legal.

Vea la versi贸n original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210921006054/es/

CONTACT: Relaciones con los inversores de Velodyne

InvestorRelations@velodyne.comMedios de comunicaci贸n de Velodyne

Codeword

Liv allen

velodyne@codewordagency.com

Keyword: north america united states switzerland europe germany california

Industry keyword: software technology hardware

SOURCE: Velodyne Lidar, Inc.

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 09/21/2021 03:40 pm/disc: 09/21/2021 03:41 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20210921006054/es