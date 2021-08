Velodyne Lidar anuncia un contrato de compraventas plurianual con Renu Robotics

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--ago. 26, 2021--

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy la firma de un contrato plurianual para abastecer sus sensores lidar Puck™ a Renu Robotics, líder en la industria de sistemas autónomos de gestión de la vegetación. Renubot de Renu Robotics, una cortadora de césped totalmente autónoma y enteramente eléctrica, ayuda a los centros solares y energéticos a reducir costos, tiempo y emisiones de carbono, a la vez que mantiene el terreno para el desempeño máximo del centro.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210826005308/es/

Renu Robotics’ Renubot is a fully autonomous, all-electric mower equipped with Velodyne Lidar’s Puck™ sensors. (Photo: Renu Robotics)

Renu Robotics seleccionó el Puck tras una evaluación de productos competitiva. La empresa observó que el Puck de Velodyne ofrecía calidad, confiabilidad y desempeño superiores, incluida una interferencia de sistema significativamente menor para una precisión posicional óptima. Los sensores de Velodyne son sumamente eficientes en lo que respecta a consumo energético, lo que extiende el alcance de Renubot y potencia sus características sostenibles.

El Renubot está equipado con sensores Puck para una navegación eficiente y de alta precisión y para evitar obstáculos al llevar a cabo la gestión de la vegetación a nivel de servicios públicos. La cortadora utiliza el lidar para navegar por el sitio, junto con corrección cinemática en tiempo real (real-time kinematic, RTK) por GPS, lo que permite una precisión posicional del vehículo dentro de los 2 cm. Renubot utiliza inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para el mando y control autónomo y para aprender y evaluar la topografía a medida que realiza corte y cuidado de precisión en los terrenos del centro.

“Los sensores Puck de Velodyne proporcionan un ingrediente fundamental para la autonomía y navegación de nuestro robot”, dijo Michael Blanton, director técnico de Renu. “Los sensores de consumo energético eficiente permiten que Renubot brinde un sistema automático de gestión de la vegetación que es repetitivo y confiable para que los centros continúen funcionando con un desempeño óptimo, a la vez que controlan los costos”.

“Con su cortadora autónoma sofisticada y de funcionamiento sostenible, Renu Robotics está revolucionando la manera en que las empresas solares y energéticas llevan a cabo la gestión de la vegetación”, dijo Laura Wrisley, vicepresidenta de Ventas en Norteamérica de Velodyne Lidar. “El innovador Renubot demuestra cómo los sensores Puck potencian la precisión y la seguridad en vehículos autónomos, con un funcionamiento sin intervención humana. Renu Robotics es un excelente ejemplo del cumplimiento de la misión de Velodyne, que es mejorar la seguridad y la sostenibilidad en las comunidades de todo el mundo”.

Los sensores Puck de Velodyne ofrecen abundantes datos de percepción informática en 3D que permiten localización, mapeo, detección de objetos, clasificación y seguimiento en tiempo real para una navegación segura y un funcionamiento confiable. El Puck es un sensor lidar pequeño y compacto que tiene un alcance de 100 metros. Su rentabilidad, eficacia energética y cámara de vista lo convierten en una solución ideal para aplicaciones autónomas de baja velocidad asequibles.

Acerca de Renu Robotics

Renu Robotics está desarrollando nuevas innovaciones en tecnología autónoma. El Renubot es el primer vehículo enteramente eléctrico y totalmente autónomo en el campo y se han proyectado varios otros. Renu Robotics continúa desarrollando innovaciones en inteligencia artificial y conocimiento de la situación a través de sensores y demás tecnologías. Aunque actualmente presta servicio a la industria de la energía renovable, Renu Robotics espera desempeñarse en una gama de otras industrias en el futuro. Para obtener más información, visite www.renubot.com.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras “estima”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “prevé”, “planea”, “pretende”, “cree”, “busca”, “puede”, “hará”, “puede”, “debería”, “futuro”, “propone” y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Entre los factores importantes, entre otros, que pueden afectar los resultados o efectos reales incluyen incertidumbres con respecto a la regulación gubernamental y la adopción de lidar; el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Velodyne, consulte las secciones “Discusión y análisis de la administración de la situación financiera y los resultados de las operaciones” y “Factores de riesgo” de las presentaciones de Velodyne ante la SEC, que incluyen, entre otros, su informe anual en el Formulario 10-K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Todas las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se basan en la información disponible para Velodyne a la fecha del presente, Velodyne no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto cuando sea requerido por la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210826005308/es/

CONTACT: Relaciones con los inversores de Velodyne

InvestorRelations@velodyne.comMedios de comunicación de Velodyne

Codeword

Liv allen

velodyne@codewordagency.comRenu Robotics

Steve Arters

media@renubot.com

Keyword: united states north america california

Industry keyword: hardware alternative energy energy technology utilities

SOURCE: Velodyne Lidar, Inc.

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 08/26/2021 04:23 am/disc: 08/26/2021 04:23 am

http://www.businesswire.com/news/home/20210826005308/es

AP