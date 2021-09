Vilda: "Un verano sin competición se hace pesado"

El seleccionador nacional femenino de f煤tbol, Jorge Vilda, confes贸 que un verano sin competici贸n se les ha hecho "pesado" antes de iniciar contra Islas Feroe y Hungr铆a, los pr贸ximos 16 y 21 de septiembre, la fase de clasificaci贸n para el Mundial de 2023 en Nueva Zelanda y Australia.

"Se nos hace larga la espera. Un verano sin competici贸n femenina se nos hace pesado. Ha habido muchas lesiones, pero desde aqu铆 mandamos 谩nimo para que se recuperen lo antes posible. Esperemos que se investigue para que no haya tantas lesiones de rodilla y de cruzado", dijo en rueda de prensa.

Jorge Vilda cree que la meteorolog铆a "puede influir" en estos dos primeros partidos de clasificaci贸n para el Mundial, pero indic贸 que "si algo tiene esta selecci贸n es que se sabe adaptar". "Esperamos viento y m谩s fr铆o. Estamos centrados en Islas Feroe, es un cambio de superficie pero en el entrenamiento la adaptaci贸n ser谩 total. El jueves competiremos con todas las ganas y las garant铆as de hacer nuestro juego", se帽al贸.

Vilda se felicit贸 porque cada vez tiene "m谩s dificultades" para hacer la convocatoria "por lo que est谩n haciendo las jugadoras". "Hay mucha competencia. Eso habla de la buena salud del f煤tbol femenino y tambi茅n de la selecci贸n. Si en cada a帽o hay jugadoras con nivel de competir a nivel internacional es buen铆sima noticia. Tambi茅n lo que es que el Bar莽a y el Real Madrid puedan competir en la Champions", celebr贸.

Putellas: "tenemos muchas ganas de hacer algo grande"

Por su parte, la internacional del FC Barcelona Alexia Putellas se帽al贸 que "no hay mejor escenario que la fase de clasificaci贸n de un Mundial para preparar la Eurocopa". "Al grupo lo veo con muchas ganas de hacer algo grande. Por suerte en mi carrera he recibido muchos halagos y cr铆ticas y, al ser algo fuera del entorno, no me preocupa", indic贸.

Putellas record贸 cuando lleg贸 a la selecci贸n absoluta. "Ahora veo a estas jugadoras j贸venes y son much铆simo mejores. Que suban las j贸venes desde las categor铆as inferiores es muy importante para que la selecci贸n absoluta tenga una larga vida", subray贸.

