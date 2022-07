Villacís insiste en que Madrid merece ser sede de los Juegos en el futuro: "Es un sueño que tengo"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha insistido este miércoles en que la capital de España merece ser sede de los Juegos Olímpicos en el futuro y ha afirmado que es un sueño que tiene "de toda la vida".

El Ayuntamiento de Madrid ha preguntado a los madrileños, a través de Decide Madrid, si quieren que la capital albergue unos Juegos Olímpicos en el año 2036. El cuestionario parte del área delegada de Deporte, capitaneada por Sofía Miranda. "No es la primera vez que se pregunta, se ha preguntado ya varias veces", ha apuntado Villacís a los medios de comunicación tras participar en un homenaje a Miguel Ángel Blanco.

Aunque ha señalado que no tiene que ser en 2036, sí cree que Madrid merece albergar esta competición. "No hay madrileño que no haya soñado con esa posibilidad. Estamos teniendo una notoriedad a nivel internacional sin procedentes. Los Juegos Olímpicos sería lo que culminaría ese trabajo", ha añadido.

"¿Te gustaría que la ciudad de Madrid presentara su candidatura para los Juegos Olímpicos del 2036", se requiere en la web del Ayuntamiento. Hay tres posibles respuestas, sí, no o no lo sé.

El Ayuntamiento de Madrid inicia una consulta pública para que los vecinos y vecinas de la ciudad de Madrid, participen en el diseño del futuro Plan Director del Deporte de la Ciudad de Madrid, cuya vigencia será hasta el año 2036.

Fue la vicealcaldesa quien revivió en septiembre del año pasado el sueño olímpico de que la capital sea la sede de los Juegos Olímpicos en 2036. Sin embargo, desde Alcaldía corregían sus palabras y precisaban que la capital no aspira "en estos momentos" a ello.