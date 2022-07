Día Mundial del Rock: ¿Cómo fue el concierto benéfico Live Aid en 1985?

Cada 13 de julio se conmemora el Día del Rock Internacional, una fecha que celebra a todos los artistas que aportan grandes piezas musicales a la cultura popular.

Este día fue dispuesto en recuerdo al Live Aid, concierto benéfico que se llevó a cabo en 1985. Este reunió a decenas de artistas de la escena del rock de la época, entre los cuales se destacan grandes leyendas.

Los motivos del Live Aid

Bob Geldof, líder de la banda The Boomtown Rats, fue quien tuvo la idea de crear un concierto benéfico para ayudar a combatir la hambruna que se estaba viviendo en África a mediados de los años 80.

Bob Geldof, cantante de The Boomtown Rats y creador de Live Aid, junto a David Bowie, Paul McCartney y Eric Clapton

La problemática tenía gran incidencia especialmente en países como Etiopía y Somalía. Entre 1984 y 1985 casi un millón de personas murieron a causa de esto.

De esta manera, Geldof ideó crear un concierto que reunió a grandes figuras musicales con el fin de recaudar dinero para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad. Es así que fundó “Band Aid Trust”, una organización que luego se convertiría en Live Aid.

El día del concierto

El Live Aid consistió en dos conciertos que tomaron lugar de manera simultánea en dos países. El estadio Wembley de Londres fue la sede de Inglaterra, mientras que en Estados Unidos fue en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia.

En sus 16 horas de duración, más de cincuenta artistas del rock se reunieron para cantar sus temas más importantes y concientizar sobre la lucha contra la hambruna en África.

Algunos de los participantes del Live Aid fueron:

● Queen, esta actuación fue considerada como una de las mejores de la historia del rock, cinco años antes de la muerte de Freddie Mercury.

● Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood, se presentaron en solitario, a pesar de conformar la banda The Rolling Stones.

● David Bowie presentó una versión de “Heroes” que sorprendió al público.

● Phil Collins fue el único artista en tocar en ambas ciudades

● Eric Clapton tocó temas como “White Room” y “Layla”.

Una de las presentaciones de Live Aid que se destacó fue la de la banda británica Queen en el Estadio Wembley

● Tina Turner acompañó a Mick Jagger en el escenario, cantando “State Of Shock” y “It’s Only Rock ‘n’ Roll”.

● Paul McCartney fue el encargado de cerrar el show en Inglaterra, mientras que Bob Dylan en Estados Unidos.

● Elton John realizó una colaboración con George Michael y Kiki Dee.

● Madonna fue una de las artistas más jóvenes de esta edición.

● The Who comenzaron con un error en su actuación, sin embargo pudieron continuar cantando temas como “Love Reign O’er Me” y “Won’t Get Fooled Again”.

Otro de los reconocidos artistas que participaron de este festival fueron Sting, Led Zeppelin, Duran Duran, Santana, The Beach Boys, Patti LaBelle, The Pretenders, Neil Young, Sade, Black Sabbath y Howard Jones.

El Live Aid logró recaudar más de 100 millones de dólares y fue transmitido en directo en 72 países vía satélite, un suceso sin precedentes para la época.