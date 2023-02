Voro: "Se le ha ido un poco la cabeza a Paulista"

El entrenador del Valencia CF, Salvador Gonz谩lez 'Voro', reconoci贸 la "desesperaci贸n" que encarn贸 Gabriel Paulista con la patada a Vinicius que le cost贸 la expulsi贸n a 20 minutos del final, en un duelo en el que se vieron muy superados (2-0) por el Real Madrid en el Santiago Bernab茅u.

"Ha sido una acci贸n fruto de la impotencia, se le ha ido un poco la cabeza, Gabriel ha cometido un acto fruto de la desesperaci贸n, un error, por ir perdiendo. Una tarjeta roja que ha dejado al equipo con uno menos. Es verdad que ya 铆bamos 2-0, despu茅s de eso ya era imposible", dijo en rueda de prensa.

El reci茅n llegado al banquillo valenciano, una vez m谩s y van 8 como t茅cnico al rescate, se refiri贸 a esa acci贸n que reflej贸 "la situaci贸n" que atraviesa el club 'che'. "Estas cosas no se pueden volver a producir, no se puede dejar al equipo con uno menos, voy a hablar con 茅l para que esto no suceda", apunt贸.

"El Madrid ha sido superior. Estamos en una situaci贸n delicada, no era el mejor escenario para sumar puntos. No hemos tenido una ocasi贸n clara. Ha habido una diferencia grande. Ha llegado el golazo de Asensio, nos han hecho el segundo y con la expulsi贸n el partido estaba terminado", a帽adi贸.

Voro, que sustituy贸 esta semana a Gattuso, explic贸 que el equipo "corri贸", hizo "un esfuerzo" y tuvo "actitud", pero no aguant贸 a un Madrid que se jugaba seguir enganchado a la Liga. "Hemos venido a competir, a intentar defender, hacer el partido largo, pero ha durado la primera parte", apunt贸.

"Nos tenemos que aferrar primero a que quedan 19 partidos, a que tenemos un equipo que entrena con intensidad, hay un buen grupo, no hay fisuras. Tenemos que centrar el tiro, partido a partido. No es un grupo que baja los brazos, tenemos un reto muy importante y necesitamos a todo el mundo", a帽adi贸.

"Ha sido una persona que, con su personalidad y generosidad, ha ejercido de l铆der y ha generado sinergia con el vestuario, a trav茅s de la exigencia y de la parte humana que desprende. Su cara es el reflejo del alma. Ha intentado implantar una idea de f煤tbol que hasta el par贸n, en un equipo con mucha gente joven, ha funcionado", apunt贸 como reconocimiento a Gattuso.

Europa Press