Wall street cierra en alza por avance de las tecnológicas tras resultados

(Actualiza al cierre. Cambia redacción y firma de autor)

Por Echo Wang

20 jul (Reuters) - Wall Street cerró con un alza el miércoles y el índice Nasdaq, de gran peso tecnológico, anotó una ganancia de casi un 2% gracias a señales alentadoras de los resultados de las empresas, pero con los inversores aún atentos a la inflación y las nuevas subidas de las tasas de interés de Reserva Federal.

* Las acciones de Netflix Inc. subieron después de que la empresa predijo que volvería a sumar clientes durante el tercer trimestre, pese a que anotó una caída de 1 millón de suscriptores en el segundo trimestre, aun así menos de lo esperado.

* Otros valores de alto crecimiento subieron tras las previsiones del proveedor de servicios de streaming, incluidos los de Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp y Meta Platforms Inc.

* El fabricante de vehículos eléctricos Tesla Inc ganó un 0,6% antes de reportar sus resultados tras el cierre del mercado.

* "Los precios de las acciones tienden a ser una montaña rusa. Están actualmente a merced de la inflación, las tasas de interés y los ganancias", dijo Terry Sandven, estratega jefe de renta variable de U.S. Bank Wealth Management.

* "Vamos a necesitar otra serie de ciclos de resultados para confirmar si la inflación se está controlando o no".

* Los analistas esperan que las ganancias agregadas de las empresas del S&P 500 crezcan un 5,9% interanual en esta temporada de resultados, menos que la estimación del 6,8% del comienzo del trimestre, según datos de Refinitiv.

* La inflación galopante llevó inicialmente a los mercados a prever una subida de las tasas de interés de 100 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal, pero algunas autoridades de política monetaria señalaron un aumento de 75 puntos básicos. * Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 22,89 puntos, o un 0,58%, a 3.959,58 unidades, mientras que el Nasdaq subió 185,15 puntos, o un 1,58%, a 11.898,30. El Promedio Industrial Dow Jones subió 44,10 puntos, o un 0,14%, a 31.871,15. (Reporte de Shreyashi Sanyal y Aniruddha Ghosh en Bengaluru Editado en español por Javier López de Lérida)